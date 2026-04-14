En este contexto, Interbank -del holding IFS- incorporó una nueva funcionalidad en Plin que permite realizar envíos de dinero utilizando la tarjeta de crédito como medio de pago, en lugar de la cuenta de ahorros.

Con dicho cambio, el monto transferido se carga directamente a la tarjeta y se registra en el estado de cuenta como un consumo, similar a cualquier otra operación con este producto.

Arturo García, director del Colegio de Economistas de Lima, sostiene que este mecanismo de pago implica un financiamiento al cliente a través de su billetera (Plin de Interbank), una forma de competir en otorgamiento de créditos por este canal, como ya lo viene haciendo Yape.

Sin embargo, el proceso es diferente al de la billetera respaldada por el BCP, que realiza evaluaciones a sus clientes a fin de darles una oferta acorde con su capacidad de pago en un momento determinado. En el caso de Plin, se apalanca de una línea de crédito ya otorgada, añadió.

“Para el banco (Interbank), se trata de una estrategia atractiva, ya que no implica mayor riesgo crediticio al apoyarse en una evaluación previa. Pero, para el cliente, puede ser útil, siempre que se utilice con disciplina y conocimiento de sus costos”, puntualizó.

La entidad financiera especifica en su página que esta modalidad se encuentra disponible por ahora solo para un grupo limitado de usuarios, como parte de una implementación gradual.

La operación puede efectuarse en una sola cuota o fraccionarse en tres o seis pagos.

Proceso

Para usar esta opción, el usuario debe ingresar el número de celular o seleccionar un contacto, elegir la tarjeta de crédito y definir la billetera de destino.

La operación puede efectuarse en una sola cuota o fraccionarse en tres o seis pagos, siempre que se seleccione esta alternativa al momento de realizar la transacción. Una vez completado el envío, no es posible modificar el número de cuotas.

El economista refiere que si bien ofrecen al usuario una opción similar a disponer de efectivo, esta operación tendrá el costo de un consumo. No obstante, en ambos casos la tasa de interés suele ser elevada, mientras el consumo con tarjeta bordea en promedio el 50% anual, la disposición de efectivo puede acercarse al 100%, acotó.

En ese sentido, recomienda que, si se requiere liquidez, es preferible optar por un préstamo personal, que suele tener mejores condiciones.

“Esta facilidad resulta conveniente solo si se usa como medio de pago y se cancela el total al cierre del mes, evitando financiarse a tasas altas”, sugirió.