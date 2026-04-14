Yape y Plin pueden realizar transferencias interbancarias de forma instantánea desde marzo del 2023. | Composición EC: Yape / Plin / Freepik
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Zulema Ramirez Huancayo
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Las billeteras digitales en el Perú siguen evolucionando y proporcionando nuevas herramientas, lo que abre la puerta a mayor flexibilidad en el envío inmediato de dinero.

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