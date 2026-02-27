De hecho, si se compara con el sistema bancario tradicional, la generación de ingresos por comisiones de la billetera se ubicaría entre la de las cinco principales instituciones financieras del Perú, estimó Alejandro Pérez Reyes, CFO de Credicorp, dueña del aplicativo.

El dinamismo se explica por el fuerte crecimiento de los pagos con QR, de facturas y otras soluciones transaccionales, dijo.

El volumen total de pagos que generan ingresos aumentó en 50% en términos interanuales, lo que evidencia una mayor adopción por parte de los usuarios, detalló.

En paralelo, el negocio financiero gana protagonismo, pues los préstamos ya representan el 23% de los ingresos de Yape y se han convertido en el principal motor de crecimiento, afirmó.

La plataforma ha desembolsado más de 16 millones de créditos y ampliado el acceso a financiamiento a 4.1 millones de usuarios, de los que cerca de un tercio son nuevos prestatarios, muchos de ellos anteriormente fuera del sistema financiero formal, comentó Pérez Reyes.

La estrategia crediticia también ha evolucionado, refirió el ejecutivo. En una primera etapa, Yape se enfocó en la “monocuota”, con préstamos pequeños y de muy corto plazo, al dar prioridad al aprendizaje sobre el comportamiento de pago de sus clientes, explicó.

Multicuota

Con esos datos, ahora la compañía impulsa la “multicuota”, que permite ampliar montos y extender plazos desde menos de un mes a más de seis meses, y acelerar la construcción de cartera, añadió.

Pese a este crecimiento, el costo de riesgo esperado se mantiene bajo control, ya que el modelo partió de créditos de corta duración, lo que permitió ajustar algoritmos y políticas antes de escalar, refirió el director financiero del holding.

Estas declaraciones las brindó en la presentación de resultados financieros de Credicorp del último trimestre del 2025.