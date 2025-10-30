La tecnología e información son esenciales para incluir financieramente a más personas, señaló Diego Cavero, CEO de BCP. “Hemos incluido a casi seis millones de personas al sistema financiero, pero solo para que usen las cuentas y la billetera. La verdadera transformación será cuando les demos crédito”, comentó.

El ejecutivo refirió que se tiene un piloto de créditos a través de Yape, su billetera digital, para clientes que nunca han recibido un financiamiento. Son préstamos pequeños, que, en total, equivalen a un portafolio de S/ 500 millones, aproximadamente, detalló.

“También estamos usando la IA para determinar la capacidad crediticia (de pago) de gente que no tiene información”, acotó.

A su vez, Carlos Tori, CEO de Interbank, anunció la implementación de una nueva función de pagos con Plin, a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, con la que espera aumentar la competencia en este mercado.

“Iremos desarrollando nuevos casos de uso. Ahora estamos lanzando nueva forma de pagar. Casi todos tienen WhatsApp en el país, hoy ya pueden mandar plata a Plin y Yape desde este aplicativo. Dan la orden ingresan la clave y se hace el pago”, reveló durante su participación en el evento organizado por El Dorado Investments, “Perú Banking & Finance Summit 2025”.

El gerente resaltó la necesidad de conocer muy bien al cliente para ofrecerle un servicio digital personalizado y que le genere confianza, pues, a diferencia del trato presencial, no se puede establecer una rápida conexión.

Open finance

Por su parte, Sebastián Arcuri, CEO de Scotiabank, advirtió que con la próxima introducción del modelo open finance, se requieren precisiones en la regulación.

“Está claro que la información le pertenece al cliente, de eso no hay duda. Pero, ¿Qué sucede con las entidades que custodiamos la información? El custodio tiene un costo. ¿Cómo será si viene otra empresa a pedirme esa data?”, inquirió.

De no aclararse, se tendría que cobrar por compartir esos datos que implican un costo para la entidad financiera que los custodia, sostuvo.