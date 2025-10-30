Sebastián Arcuri, CEO de Scotiabank, advirtió que con la próxima introducción del modelo open finance, se requieren precisiones en la regulación.
La banca continúa en su apuesta por la digitalización de sus servicios e implementa nuevas herramientas para facilitar los pagos, aunque precisa que la atención física seguirá siendo relevante.

