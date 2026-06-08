Un guía nepalí fue hallado vivo tras permanecer seis días por su cuenta en la montaña más alta del mundo, el Everest. Su historia sorprendió al mundo tras revelar cómo logró sobrevivir luego que se quedara atrás en una excursión por quedase sin oxígeno.

Las autoridades creían que Dawa Sherpa había fallecido en la montaña, y su familia en Katmandú, la capital de Nepal, había comenzado a realizar los ritos funerarios cuando un equipo de rescate lo avistó deslizándose montaña abajo hacia el Campamento Base.

“No pensé que viviría”, declaró el viernes al servicio nepalí de la BBC. “Pensé que moriría”, admitió. El hombre fue trasladado en helicóptero a un hospital en Katmandú, donde habló con la BBC mientras recibía tratamiento por deshidratación, congelación y una fractura.

“Dawa logró sobrevivir contra todo pronóstico durante días. Es un auténtico milagro”, dijeron especialistas en la zona // Foto: swissinfo.ch

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“Chocolates y hielo”

De acuerdo a la BBC, Dawa Sherpa contó que cuando se le acabó el oxígeno, “no podía caminar”.

“No comí nada durante los dos primeros días. Luego empecé a masticar hielo. Me dolían los dientes. Lo masticaba con fuerza”, relató. Luego, encontró unos chocolates en los bolsillos de su ropa y logró beber un poco de hielo derretido.

Comenzó a bajar lentamente la montaña, solo para caer en una grieta, donde estuvo atrapado durante dos días y medio sin poder encontrar una salida.

Eso no fue todo. Luego, una avalancha arrastró nieve hacia la grieta, lo que lo ayudó a salir de ahí.

“Al pisar la nieve, me puse de pie y miré hacia arriba... sentí que podía salir de allí”, contó a la BBC.

Una vez que logró salir a duras penas de la grieta, encontró cuerdas cerca que le ayudaron a descender por la montaña más alta del mundo. Tras casi una semana, finalmente pudo ver a una persona.

“Unos muchachos subían a recoger los desperdicios. Me encontré con ellos y me bajaron en brazos”, narró.

Supervivencia al límite

Cabe indicar que en la última temporada de escalada de este año, cinco personas han fallecido y más de 300 han muerto desde que se tienen registros en la década de 1920.

Pemba Sherpa, director ejecutivo de 8K Expeditions, la empresa que supervisaba las labores de búsqueda, lo calificó como un “verdadero autorrescate”.

“Dawa logró sobrevivir contra todo pronóstico durante días. Es un auténtico milagro”, dijo.

Los médicos del Hospital HAMS de Katmandú aseguraron que Dawa Sherpa ha estado recibiendo atención médica integral en la unidad de cuidados intensivos, pero que su estado es estable y que su deshidratación está mejorando significativamente.

Más de 1000 personas han coronado el Everest esta temporada, convirtiéndola en la más concurrida de la historia.