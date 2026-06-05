El multimillonario francés Pierre-Edouard Sterin, reconocido por haber fundado las cajas de regalo Smartbox y conocido también por sus polémicas posturas derechistas, pidió modificar las leyes sucesorias para poder desheredar a sus cinco hijos y destinar su fortuna a obras benéficas.

“Me gustaría donar todo mi patrimonio a causas filantrópicas”, dijo el empresario este jueves ante senadores durante una audiencia pública. Señaló que la legislación francesa obliga a que tres cuartas partes de sus bienes pasen a sus descendientes. “Estoy a favor de que cada persona pueda hacer lo que quiera con su patrimonio”.

Las normas sucesorias francesas, heredadas en parte del derecho napoleónico, incluyen el sistema de herencia forzosa, que protege a los hijos y limita la posibilidad de distribuir los bienes únicamente según la voluntad del fallecido. Este principio es común en muchos países europeos con tradición de derecho civil, pero no en EE.UU. ni en Inglaterra.

Sterin presentó su petición ante una comisión que analiza la financiación privada y su influencia en las políticas públicas. Su comparecencia por videoconferencia se produjo un año después de generar malestar entre diputados de la Asamblea Nacional, la cámara baja francesa, al ausentarse de otra audiencia alegando amenazas de muerte y problemas de seguridad.

Esta captura de vídeo, difundida el 4 de junio de 2006 por el Senado francés, muestra al multimillonario conservador francés Pierre-Edouard Sterin pronunciando un discurso por videoconferencia desde un lugar desconocido durante una investigación del Senado sobre transparencia financiera e influencia en la función pública en París. (Foto: SENAT / AFP)

El empresario de 52 años, que reside en Bélgica por motivos fiscales, ha estado en el centro del debate en Francia por su apoyo a organizaciones filantrópicas y políticas, algunas relacionadas con causas impulsadas por la extrema derecha. Este jueves dijo que espera que sus acciones contribuyan a orientar al país hacia una posición más derechista, liberal en lo económico y conservadora en lo social.

Dijo a los senadores que se considera “en el centro de la derecha”, aunque aseguró que en materia migratoria mantiene posiciones más duras que las de Agrupación Nacional (RN), cuyos líderes, Marine Le Pen y Jordan Bardella, encabezan las encuestas para las elecciones presidenciales del próximo año.

“Estoy a favor de la remigración de los extranjeros que delinquen, que están en situación irregular o que llevan más de 12 meses sin empleo”, afirmó Sterin.

El empresario evitó profundizar en su oposición al aborto, una postura que lo ha distanciado de Le Pen, quien apoyó la inclusión en la Constitución francesa de la libertad de las mujeres para acceder a ese procedimiento.

Sterin posee una fortuna estimada en unos € 1,400 millones (US$ 1,600 millones), según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, cálculo basado en el valor neto de los activos de su cartera de inversiones gestionada a través de su oficina familiar Otium Capital.