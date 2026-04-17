Para algunos investigadores, la diferencia de la burbuja del 'puntocom' y la de las IA se determina en la que en el último caso son compañías gigantes como Nvidia, Microsoft y Meta la que están impulsando el gasto en esta tecnología.
Para algunos investigadores, la diferencia de la burbuja del 'puntocom' y la de las IA se determina en la que en el último caso son compañías gigantes como Nvidia, Microsoft y Meta la que están impulsando el gasto en esta tecnología.
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Agencia Bloomberg
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El fundador de la startup de computación cuántica Xanadu Quantum Technologies Ltd. se convirtió en multimillonario en cuestión de días después de que Nvidia Corp. respaldara esta tecnología emergente.

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