La participación de Christian Weedbrook en Xanadu alcanzaba un valor de unos US$ 1,500 millones al mediodía del viernes, después de que la compañía triplicara con creces su valor esta semana, según documentos regulatorios y datos de mercado recopilados por Bloomberg.

Xanadu, con sede en Toronto, busca construir uno de los primeros centros de datos cuánticos para 2030 utilizando computadoras cuánticas que envían fotones, o luz, a través de conexiones de fibra óptica. Las acciones de empresas de computación cuántica han subido con fuerza desde que el gigante de chips Nvidia lanzó el martes modelos de inteligencia artificial de código abierto diseñados para apoyar sus investigaciones.

Las computadoras cuánticas prometen ser mucho más potentes que las tradicionales porque pueden usar las partículas fundamentales del universo para realizar una gran cantidad de cálculos de manera simultánea. Xanadu salió a bolsa en marzo mediante una fusión con una empresa de propósito especial y su acción se había mantenido en gran medida por debajo de US$ 10 hasta esta semana.

Las acciones de Xanadu cotizaban en US$ 31.41 en Nueva York a las 12:21 p.m., un alza de 251% respecto al cierre de la semana pasada.

Weedbrook declinó hacer comentarios cuando fue contactado por correo electrónico el jueves.

Weedbrook posee el 15.6% de las acciones de Xanadu, según una presentación del 26 de marzo ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Otros inversores iniciales, como el fondo de pensiones de trabajadores municipales de Ontario, Bessemer Venture Partners y Georgian Partners, también se beneficiaron significativamente del repunte bursátil.

Christian Weedbrook Photographer: Galit Rodan/Bloomberg

“Las acciones de computación cuántica estaban sobrevendidas, lo que creó una condición de ‘resorte comprimido’ donde cualquier noticia positiva o avance podía cambiar la percepción”, señaló por correo electrónico Antoine Legault , analista de Wedbush Securities Inc. Sin embargo, las acciones de este sector han sido históricamente extremadamente volátiles.

Legault agregó que si el entusiasmo por el nuevo modelo de inteligencia artificial de Nvidia da paso a dudas sobre cómo las empresas lo convertirán en ganancias, parte de la fuerte valorización podría revertirse. “Aún está por verse si las empresas de computación cuántica utilizarán estas herramientas en su beneficio y si realmente acelerarán el camino hacia la comercialización”, añadió.

Xanadu reportó ingresos de US$ 4.6 millones el año pasado y no se esperan ganancias en el corto plazo. La empresa registró gastos en investigación y desarrollo por US$ 55.2 millones en 2025.

Nvidia se ha convertido en una de las compañías más valiosas del mundo gracias a la fabricación de chips avanzados en los que operan modelos de inteligencia artificial con alta demanda de procesamiento.