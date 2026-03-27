Un superchip Grace Blackwell GB200 de Nvidia Corp.
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The Economist
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En el mundo de la tecnología, pocos eventos se esperan con tanto interés como el discurso de Jensen Huang en la conferencia anual de desarrolladores de Nvidia. Y en el evento de este año, celebrado en San José el 16 de marzo, su intervención no decepcionó.

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