El fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, afirmó este lunes que la compañía espera alcanzar al menos US$1 billón en ingresos para 2027, impulsada por la creciente demanda de sus chips destinados a aplicaciones de inteligencia artificial (IA).

Durante el evento anual Nvidia GTC, Huang explicó que la empresa ya ha observado un volumen significativo de pedidos vinculados a su nueva generación de procesadores para IA.

“El año pasado registramos cerca de US$500,000 millones en demanda y órdenes de compra para las plataformas Blackwell y Rubin con horizonte hasta 2026”, indicó el ejecutivo durante su presentación.

Huang añadió que, con base en la evolución reciente del mercado, la compañía proyecta un crecimiento aún mayor en los próximos años. “Hoy, apenas unos meses después del GTC DC y un año después del último GTC, vemos una demanda potencial de al menos US$1 billón hacia 2027” , sostuvo.

La firma estadounidense de semiconductores se ha convertido en uno de los actores centrales del auge de la inteligencia artificial, al proveer la infraestructura de cómputo que utilizan diversos modelos avanzados como ChatGPT, desarrollado por OpenAI, y Claude, de Anthropic.

Nvidia prevé que el auge de la inteligencia artificial impulse sus ingresos hasta al menos US$1 billón hacia 2027, según su CEO, Jensen Huang. Foto: Hector RETAMAL / AFP.

Según Huang, la IA atraviesa actualmente un punto de inflexión. “Por fin la inteligencia artificial es capaz de realizar trabajo productivo; estamos entrando en la etapa de la inferencia”, afirmó.

El ejecutivo comentó además que utiliza ChatGPT de forma cotidiana y que los ingenieros de software de la compañía emplean asistentes de programación basados en IA, como Claude Code y Codex, para apoyar sus labores de desarrollo.

En los mercados financieros, Nvidia también ha marcado hitos recientes. La empresa llegó a convertirse en la primera del mundo en alcanzar una capitalización bursátil de US$5 billones, aunque actualmente su valor de mercado ronda los US$4.47 billones.

Con información de EFE.