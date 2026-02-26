Nvidia aumenta 65% su beneficio y marca récord histórico de ingresos
La tecnológica Nvidia disparó un 64,8% su beneficio anual al cerrar su ejercicio fiscal con 120.067 millones de dólares, impulsada por la alta demanda de microprocesadores avanzados. La multinacional también alcanzó una facturación récord de 215.938 millones de dólares, un 65,5% más que el año anterior, consolidando su liderazgo en el sector. Los resultados reflejan el fuerte crecimiento del mercado tecnológico y de soluciones vinculadas a inteligencia artificial. (Video: Europapress/Nvidia)