¿Qué es el Bundibugyo?: la cepa del ébola que se ha expandido en África
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¿Qué es el Bundibugyo?: la cepa del ébola que se ha expandido en África

El Bundibugyo es una de las cuatro cepas conocidas del ébola que afecta a humanos. Al tratarse de una especie poco común del virus, los expertos cuentan con poca experiencia en su manejo. Sin embargo, se sabe que se contagia de la misma manera que las otras variantes, es decir, por contacto con fluidos corporales. Y aunque su letalidad es menor que la conocida variante Zaire, crece la preocupación de que el virus se extienda más allá de las fronteras del continente africano. (Video: DW)

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