Cambios en Migraciones: trámites presenciales, pagos con billeteras digitales y marcha blanca
La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que desde la próxima semana las citas para trámites migratorios solo se obtendrán de manera presencial, con el objetivo de frenar a los tramitadores y agilizar la atención al público. Según el superintendente Juan Alvarado, los usuarios serán atendidos por orden de llegada y podrán culminar procesos como pasaportes o carnés de extranjería en aproximadamente dos horas. (Video: América TV)