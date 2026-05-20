Cambios en Migraciones: trámites presenciales, pagos con billeteras digitales y marcha blanca
Suscríbete
Migraciones atenderá citas de forma presencial y permitirá pago en oficina - y

Perú

Cambios en Migraciones: trámites presenciales, pagos con billeteras digitales y marcha blanca

La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que desde la próxima semana las citas para trámites migratorios solo se obtendrán de manera presencial, con el objetivo de frenar a los tramitadores y agilizar la atención al público. Según el superintendente Juan Alvarado, los usuarios serán atendidos por orden de llegada y podrán culminar procesos como pasaportes o carnés de extranjería en aproximadamente dos horas. (Video: América TV)

Gestión Videos
mailGestión Videos

Perú + VIDEOS

Cambios en Migraciones: trámites presenciales, pagos con billeteras digitales y marcha blanca
Icon Video

Cambios en Migraciones: trámites presenciales, pagos con billeteras digitales y marcha blanca

Sismo de magnitud 6.1 sacude Ica y alarma a limeños
Icon Video

Sismo de magnitud 6.1 sacude Ica y alarma a limeños

CTS 2026: hasta cuándo depositan, cuánto te toca y qué multas enfrentan las empresas
Icon Video

CTS 2026: hasta cuándo depositan, cuánto te toca y qué multas enfrentan las empresas

Licencias de conducir en Comas: dirección, teléfonos y guía de trámites
Icon Video

Licencias de conducir en Comas: dirección, teléfonos y guía de trámites

Grietas y hundimientos arrasan viviendas, colegios y cultivos en San Martín
Icon Video

Grietas y hundimientos arrasan viviendas, colegios y cultivos en San Martín

Elecciones 2026: guía clave para no perder tu elección en los comicios
Icon Video

Elecciones 2026: guía clave para no perder tu elección en los comicios

Senamhi alerta que temperatura en Lima podría superar los 32 grados
Icon Video

Senamhi alerta que temperatura en Lima podría superar los 32 grados

Sedapal fraccionará aumento de tarifa de agua hasta 2027: revisa cómo se aplicará el cobro
Icon Video

Sedapal fraccionará aumento de tarifa de agua hasta 2027: revisa cómo se aplicará el cobro