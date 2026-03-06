Senamhi alerta que temperatura en Lima podría superar los 32 grados
Perú

Senamhi alerta que temperatura en Lima podría superar los 32 grados

La especialista en meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Angie Flores, advirtió que la temperatura en Lima podría superar los 32 grados en los próximos días, especialmente en distritos de Lima Norte y Lima Este como Carabayllo, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho y La Molina. Según el aviso meteorológico vigente hasta el 9 de marzo, la sensación térmica podría alcanzar entre 35 y 36 grados debido a la alta humedad. (Video: América TV)

