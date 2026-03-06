Senamhi alerta que temperatura en Lima podría superar los 32 grados
La especialista en meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Angie Flores, advirtió que la temperatura en Lima podría superar los 32 grados en los próximos días, especialmente en distritos de Lima Norte y Lima Este como Carabayllo, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho y La Molina. Según el aviso meteorológico vigente hasta el 9 de marzo, la sensación térmica podría alcanzar entre 35 y 36 grados debido a la alta humedad. (Video: América TV)