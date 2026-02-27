OpenAI, la empresa generadora de ChatGPT, anunció este viernes que recibirá una ronda de financiación histórica de US$ 110,000 millones por parte de Amazon, SoftBank y Nvidia.

De esa manera, la firma tecnológica alcanza una valuación de US$ 730,000 millones, consolidándose como uno de los gigantes de la industria.

A detalle, Amazon inyectará US$ 50,000 millones, SoftBank, US$ 30,000 millones y Nvidia, US$ 30,000 millones.

“La IA se va a implementar en todas partes. Está transformando la economía, y el mundo necesita una gran capacidad de computación colectiva para satisfacer la demanda”, mencionó a CNBC, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI.

La matriz de ChatGPT precisó que esta herramienta de inteligencia artificial ya supera los 900 millones de usuarios activos a la semana y tiene más de 50 millones de suscriptores de pago; sumado a que más de 9 millones de usuarios empresariales la emplean para tareas de productividad y desarrollo.

En tanto, Codex, diseñada para programadores, ha logrado 1.6 millones de usuarios por semana.

Millonaria inversión tiene como protagonistas a dos de las 7 empresas fantásticas. Foto: openai.com

Con el acuerdo entre OpenAI y las empresas, se desarrollará en conjunto un ‘Entorno de Ejecución con Estado’ (Stateful Runtime Environment), que permitirá a los desarrolladores crear aplicaciones que mantengan el contexto y la memoria de procesos previos, el cual estará disponible vía Amazon Bedrock.

“Desarrolladores y empresas de todo tipo están deseosos de ejecutar servicios basados ​​en modelos de OpenAI en Amazon Web Services (AWS), y nuestra colaboración única les proporcionará un entorno de ejecución con estado, impulsado por la inteligencia de vanguardia de OpenAI en Amazon Bedrock", precisa el director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy.

Finalmente, revelaron que AWS proveerá exclusivamente la nube de terceros para OpenAI Frontier, una plataforma diseñada para que las organizaciones desplieguen y gestionen equipos de agentes de IA con seguridad de grado empresarial.

Jassy añade que OpenAI apuesta por sus chips de trainium personalizados, que ofrecen “una relación calidad-precio entre un 30 % y un 40 % superior a la de las GPU comparables, para impulsar su crecimiento”.

