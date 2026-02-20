Con una inversión digital que superó los US$ 295 millones, las empresas redireccionan presupuestos hacia formatos de atención sostenida ante la saturación visual y ceguera selectiva del usuario. Composición: Joel Vilcapoma (Gestión)
Con una inversión digital que superó los US$ 295 millones, las empresas redireccionan presupuestos hacia formatos de atención sostenida ante la saturación visual y ceguera selectiva del usuario. Composición: Joel Vilcapoma (Gestión)
Las marcas ya no compiten solo contra otras, sino que también contra el cansancio del público. La constante exposición a pantallas, notificaciones y piezas gráficas, obligan a repensar el uso del presupuesto publicitario digital a fin de mantener en pie sus negocios. Y, en un contexto marcado por la inteligencia artificial y la automatización, los nuevos límites de creatividad reconfiguran los nichos de interés, según expertos.

