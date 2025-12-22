A medida que más personas ingresan a redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok o YouTube, la publicidad también va detrás de esas audiencias, sobre todo, con formatos de video. Si bien todos los usuarios de esas plataformas están expuestos a los anuncios, sus preferencias frente a la publicidad no son las mismas y sus respuestas tampoco. Así, Ipsos Perú se propuso conocer qué buscan y cómo reaccionan los cibernautas peruanos ante esos contenidos, en el estudio El Poder de la Publicidad y de la Promoción en redes sociales.

En concreto, Javier Álvarez, director senior de Tendencias del Consumidor de Ipsos Perú, reportó que la mayoría (66%) de los usuarios de redes sociales encuestados en Perú indicó que es más probable que el formato de publicidad en “videos cortos” capte su atención. Este contenido suele difundirse en plataformas como Shorts (de YouTube) o TikTok.

“Siempre se ha privilegiado lo audiovisual, pero ahora lo que prima es la rapidez. Videos cortos, bien impactantes, que jalen la vista”, comentó a Gestión.

En ese sentido, el 59% de los encuestados señaló que “prefiere” formatos de anuncios en video que puedan saltarse u omitirse después de cinco segundos. De esa manera, el rechazo que había frente a la publicidad en televisión se traslada a las redes sociales.

Para el ejecutivo, tal disposición es agudizada por la saturación de anuncios en redes sociales, lo cual termina generando una animadversión mayor.

Formatos de anuncios en video preferidos en redes sociales. (Fuente: Ipsos Perú).

Los contenidos favoritos: ¿promociones o tutoriales?

Consultados por los tipos de contenidos de marcas o empresas que prefieren ver en anuncios de video en redes sociales, el 65% de los usuarios se inclinó por las promociones, ofertas y descuentos. Tal orientación respondería a hábitos instalados en el consumidor peruano.

“Venimos de años buscando promociones. Todo lo que es descuento, remates, dos por uno. Eso normalmente jala mucho la atención”, expresó Álvarez.

En segundo lugar, el 45% de las preferencias apuntan a tutoriales. Al respecto, el especialista explicó que dichos contenidos, principalmente en el nivel socioeconómico (NSE) A, despierta un alto interés por la predisposición a instruirse, bajo la tendencia del “do it yourself” o de hacer ciertas tareas o procedimientos por sí mismo.

Para los más jóvenes, la experiencia del “unboxing” se revela como un contenido de alto atractivo. En el NSE A , se observa una preferencia por una mayor variedad de contenidos, a diferencia de los demás NSE.

Contenidos favoritos en anuncios en video en redes sociales. (Fuente: Ipsos Perú).

Conexión: las emociones más llamativas en los mensajes

El referido estudio de Ipsos Perú destaca que para conectar con la audiencia en redes sociales primero hay que informar y educar. Precisamente, esa es la emoción o tono preferido (45%) por los usuarios de redes.

Al respecto, Álvarez recalcó que esa intención de educarse o aprender algo nuevo se reafirma en el tono de comunicación esperado por los cibernautas.

En segundo lugar, resalta la preferencia (41%) por el tono humorístico. “Siempre lo lúdico impacta mejor y en la publicidad de video en redes no es la excepción. Cada vez más hay esa búsqueda de entretenimiento o del ‘aprendiendo jugando’”, manifestó.

Por generaciones, los adultos mayores prefieren más anuncios humorísticos, mientras que a los jóvenes también les interesa la publicidad que connota lujos.

Tonos que más atraen en anuncios de video en redes sociales. (Fuente: Ipsos Perú).

FICHA TÉCNICA: