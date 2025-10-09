Natalia Llanos, directora de Negocios de TikTok para Perú y Región Andina estuvo en Lima para el lanzamiento de STEM Feed, un canal donde únicamente se publicará contenido sobre Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Perú es uno de los únicos 4 países en donde se hará este programa.
Ani Lu Torres
En el último trimestre (julio-setiembre 2025), TikTok for Business registró un crecimiento de 57% en Perú, impulsado por el interés de las marcas locales por conectar con una comunidad que está en constante búsqueda de información y aprendizaje. Así lo afirma Natalia Llanos, directora de Negocios de TikTok para Perú y Región Andina, quien detalla, en diálogo con G de Gestión, cómo la plataforma, que proyecta ingresos publicitarios por US$ 32,400 millones a nivel global en 2025, busca consolidar su posición en el país.

