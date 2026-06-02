Especialistas advierten que reaccionar tarde o guardar silencio durante una crisis puede acelerar el deterioro de la confianza y afectar el valor de la empresa. Foto: Composición Gestión.
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Giancarlos Torres
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Una crisis reputacional ya no representa únicamente un problema de imagen para las empresas. En un entorno marcado por la inmediatez digital, la exposición permanente y la viralización de contenidos, una mala gestión puede impactar directamente en los ingresos, la confianza de los consumidores y hasta en el valor de mercado de las compañías. Según un estudio de Deloitte, las empresas que enfrentan una crisis reputacional severa pueden sufrir, en promedio, una caída del 22% en su valor de mercado.

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