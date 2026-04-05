Resultados del informe CEO Outlook 2026, elaborado a partir de entrevistas a más de 900 líderes empresariales en 23 países, incluyendo 50 en el Perú, entre octubre de 2025 y enero de 2026. Foto:USI
Resultados del informe CEO Outlook 2026, elaborado a partir de entrevistas a más de 900 líderes empresariales en 23 países, incluyendo 50 en el Perú, entre octubre de 2025 y enero de 2026. Foto:USI
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Ani Lu Torres
mailAni Lu Torres

En pleno clima electoral y con la incertidumbre externa como constante, las empresas en Perú están reconfigurando el perfil de su principal ejecutivo. “El CEO que buscan hoy es más pragmático y orientado a la ejecución”. Esa es una de las principales conclusiones del informe CEO Outlook 2026, elaborado a partir de entrevistas a más de 900 líderes empresariales en 23 países, incluyendo 50 en el Perú, entre octubre de 2025 y enero de 2026.

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