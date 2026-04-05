El estudio elaborado por IESF (International Executive Search Federation), firma global de búsqueda ejecutiva, confirma un cambio de fondo: el liderazgo empresarial de Perú está transitando desde la definición estratégica hacia la capacidad de ejecutar en entornos donde la incertidumbre “ya no es coyuntural, sino estructural”.

Resultados del informe CEO Outlook 2026, elaborado a partir de entrevistas a más de 900 líderes empresariales en 23 países, incluyendo 50 en el Perú, entre octubre de 2025 y enero de 2026. Fotocomposición: Joel Vilcampo/G de Gestión

En el caso peruano, este giro es particularmente visible. A diferencia del promedio global (ver último cuadro) —donde las prioridades que predominan en la agenda del CEO es la gestión de costos y la expansión internacional—, el Perú destaca por colocar a la Sostenibilidad en el centro de la agenda.

Ante la pregunta sobre sus principales prioridades para el 2026, los CEOs locales señalaron: sostenibilidad y ESG (44%), expansión de mercado y crecimiento internacional (40%), y transformación digital e inteligencia artificial (35%). (Ver cuadro completo)

Diseño: Kelly Villanueva/G de Gestión

“Esto evidencia no solo una visión de crecimiento más estructurada, sino también una mayor presión por alinear el negocio a estándares globales de sostenibilidad y acceso a capital”, responde Matt Salas, CEO de Virtus & IESF Perú a G de Gestión.

Respecto a la expansión del negocio, que sigue en la agenda, Salas indica que, durante la entrevista a CEOs en Perú, se identificó que la mayoría de ellos apunta al crecimiento local a través de la diversificación de sus productos o el negocio, y apostando también por fortalecer su canal digital.

De la estrategia a la ejecución

El informe también muestra un reequilibrio en las prioridades del CEO en Perú. Hoy, el 40% de la agenda corresponde a decisiones estratégicas, mientras que un 39% está enfocado en ejecución y un 21% en habilitadores como talento, cultura y gestión de riesgos. Si hay una diferencia frente a 2025 es que la ejecución gana terreno este año.

“Los CEOs peruanos están pasando de la estrategia a la ejecución. Hoy el directorio exige resultados concretos más que planes”, explica Salas.

En la práctica, esto implica que, además de asegurar el futuro del negocio, los ejecutivos están poniendo mayor énfasis en la implementación: experiencia del cliente, eficiencia operativa, control de costos e innovación en modelos de negocio.

El cambio también está reperfilando el tipo de liderazgo que buscan los directorios. Se privilegian perfiles que combinen visión estratégica con capacidad operativa, con foco en resultados de corto plazo sin perder sostenibilidad en el largo. En esa línea, algunas posiciones podrían tomar mayor protagonismo, como “la de Gobernanza y Compliance, considerando que todas las industrias están incorporando entre sus prioridades los temas de Sostenibilidad”, sostuvo Salas.

Preocupación de Perú vs la región

El contraste de los resultados de Perú con América Latina es relevante. Mientras en países como México, Colombia o Chile los CEOs mantienen como prioridades centrales la gestión de costos, el crecimiento y la gestión del riesgo, en Perú la sostenibilidad ha escalado como eje principal del negocio.

En la región, los líderes operan en entornos marcados por volatilidad económica, presión inflacionaria e incertidumbre regulatoria, lo que refuerza una agenda más defensiva, enfocada en eficiencia y control.

En cambio, en Perú se observa un avance más acelerado en la integración de criterios de Sostenibilidad y ESG, no solo como elemento reputacional, sino como condición para competir, acceder a financiamiento y expandirse internacionalmente. “Más que otros mercados de la región, en Perú la sostenibilidad ya forma parte del core del negocio. Estamos adelantados en relación a otros países de la región”, señala Salas.

Prioridades según tipo de industria

Otro eje transversal es la transformación digital. La inteligencia artificial y la digitalización han dejado de ser iniciativas aisladas para convertirse en infraestructura clave del negocio, con foco en eficiencia, reducción de costos y mejora en la toma de decisiones.

En paralelo, el crecimiento sigue siendo una prioridad, pero bajo una lógica más selectiva. Los CEOs buscan expandirse —tanto en el mercado local como internacional—, pero priorizando rentabilidad, diversificación de canales (incluidos los digitales) y sostenibilidad del negocio.

Sectores como minería e industria muestran mayor foco en eficiencia y costos, mientras que otros, como consumo o servicios, priorizan transformación digital, experiencia del cliente y nuevos canales de venta.

Diseño: Kelly Villanueva/ G de Gestión

Diseño: Kelly Villanueva/ G de Gestión

¿Un nuevo tipo de CEO?

El principal hallazgo del estudio es claro: el rol del CEO está cambiando.

Hoy se exige un liderazgo híbrido, capaz de diseñar estrategia, pero sobre todo de ejecutarla con disciplina en entornos complejos. La ventaja competitiva ya no está solo en la visión, sino en la capacidad de convertirla en resultados consistentes.

En ese contexto, el CEO en Perú empieza a perfilarse como un gestor integral: más pragmático, más operativo y con una agenda donde sostenibilidad, tecnología y ejecución ya no son opcionales, sino condiciones para competir.

TOP prioridades del CEO global en 2026

Diseño: Kelly Villanueva// G de Gestión