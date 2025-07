A pesar del creciente protagonismo de la sostenibilidad en los discursos corporativos y gubernamentales, los avances concretos en su implementación aún son escasos en el Perú.

De acuerdo con un reciente estudio elaborado por Sostenibilidad Latam y Simple ESG, menos del 20% de las grandes empresas en el país reporta de forma periódica sus impactos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). En el caso de las pymes, esa cifra apenas alcanza el 10%.

Esta realidad quedó aún más expuesta durante el III Encuentro de Sostenibilidad 2025, donde se reveló que solo el 44% de los ejecutivos peruanos afirma que su organización cuenta con una estrategia formal de sostenibilidad. Un 42% reconoció tener apenas algunos lineamientos en desarrollo, y un preocupante 12% admitió no contar con ninguna acción o enfoque sostenible.

“Estas cifras evidencian la brecha entre el discurso y la acción. A pesar de una creciente presión por parte de inversionistas, reguladores y consumidores, la adopción de criterios ASG sigue siendo baja y desigual”, señala Cecilia Rizo Patrón, directora ejecutiva de Avanza Sostenible.

El estudio también reveló una desconexión crítica entre las empresas y la ciudadanía: el 72% de los peruanos no puede identificar ni una sola empresa que trabaje activamente en temas de sostenibilidad. En paralelo, el Perú ocupa el último lugar del Índice de Confianza Global 2024, con un puntaje de -372, reflejando una grave crisis de credibilidad hacia instituciones, empresas y líderes.

Esta desconfianza no es trivial. Según Ipsos, solo el 27% de los peruanos considera confiables a los líderes empresariales, mientras que apenas el 20% expresa confianza en los banqueros y un 19% en ejecutivos de publicidad. La percepción de falta de transparencia y compromiso real con el desarrollo sostenible mina las posibilidades de construir relaciones sólidas con la ciudadanía.

Julio, mes de Fiestas Patrias, suele ser también un momento para hacer balances. Pero los avances en sostenibilidad en el sector público no son alentadores.

“Más allá de los anuncios sobre inversión o crecimiento, el país enfrenta desafíos estructurales como la expansión de la minería ilegal, los conflictos socioambientales y la falta de integración de la sostenibilidad en la gestión pública”, advierte Rizo Patrón.

En este contexto, la sostenibilidad sigue siendo vista como un añadido, no como el eje de desarrollo que debería guiar tanto al sector privado como al público. Y aunque sectores como la banca y la minería formal muestran avances en métricas ASG, muchas industrias aún operan sin evaluar su impacto ni establecer procesos de compra responsables o reportes de sostenibilidad estructurados.

Falta de liderazgo desde la cima

La sostenibilidad tampoco parece estar entre las prioridades de quienes toman las decisiones. Según Ipsos, solo el 22% de los CEO peruanos considera que implementar o reforzar la estrategia de sostenibilidad es una de sus tres principales prioridades para los próximos 12 meses. Esto, pese a que el 88% de los ejecutivos cree que los gerentes generales deberían estar total o altamente involucrados en el tema.

“La sostenibilidad no es un accesorio reputacional, es un imperativo estratégico. Quien no mida y gestione su impacto, simplemente no será competitivo ni relevante en los próximos años”, enfatiza Rizo Patrón.

En un contexto internacional donde regulaciones como las NIIF S1/S2 y los estándares ESRS ya son exigencia, el Perú continúa en una etapa de madurez temprana. La falta de capacidades técnicas, incentivos y voluntad política sigue siendo un obstáculo clave.