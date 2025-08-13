Hilos de coser, bordar y tejer en algodón, comercializados en el mercado local durante las décadas de auge de la industria textil. (Foto: Hilos Tren)
Edy Quiñones
mailEdy Quiñones

Textil El Amazonas, empresa peruana fundada en 1943 dedicada a la producción y comercialización de insumos textiles - algodón pima y poliéster-, es una de las pocas compañías familiares en el país que ha logrado superar los 80 años de existencia. En diálogo con Gestión, Miguel León, exgerente administrativo y actual asesor con más de 45 años de trayectoria en la organización, describe el recorrido de la empresa y las estrategias que le han permitido mantenerse en el mercado a pesar de haber afrontado tres crisis económicas.

