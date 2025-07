Nicolás Majluf, cofundador y director ejecutivo de Unbranded Co., detalló a Gestión que la compañía alcanzó un crecimiento promedio del 60% en el primer semestre del año frente al mismo periodo de 2024. “Está siendo un buen año para nosotros, considerando que el catálogo prácticamente no ha cambiado y que gran parte del avance obedece a la consolidación de nuestra tienda del Jockey Plaza —que el año pasado era nueva— y el local de San Miguel, que abrió en octubre y recién está alcanzando su máximo potencial”, comentó.

El ejecutivo precisó que este desempeño se da pese a que el primer trimestre suele ser el más bajo para la empresa. Tras el alto gasto del cuarto trimestre, impulsado por las campañas de fin de año, los primeros tres meses del año reflejan un ajuste natural del consumidor. A ello se suma que un segmento importante del público de su tienda más rentable (Jockey Plaza) suele trasladarse a la playa de miércoles a domingo, reduciendo el tráfico en ese periodo.

Con la inminente apertura de su tercera tienda este mes, Unbranded Co. proyecta cerrar 2025 con un crecimiento cercano al 100% frente al año anterior. Para 2026, ya con las operaciones internacionales más maduras y nuevas aperturas en Lima, la meta también apunta a duplicar los resultados actuales.

Inicialmente, el 70% de las ventas provenía del canal online y el 30% del primer local físico. Con la apertura en el Jockey Plaza, la relación se movió a 60%-40%, y tras la llegada al distrito de San Miguel, las ventas hoy están casi equilibradas. “La idea es que la participación del canal online siga descendiendo conforme sumemos más tiendas físicas, porque sabemos que ese es el camino para consolidar el negocio”, sostuvo Majluf.

Expansión de tiendas propias y alianza con Falabella

En el corto plazo, Unbranded Co. se alista para abrir su tercera tienda en Lima durante la segunda semana de julio, esta vez en San Isidro, que será además su primer local a puerta calle y contará con el área más amplia entre todos sus puntos de venta. “Siempre estuvimos en centros comerciales, pero considerando la exclusividad, la ubicación y el alto tráfico de este lugar (Calle Miguel Dasso), vimos una gran oportunidad. Es una zona muy codiciada, donde muchas marcas grandes también competían por el espacio”, destacó Majluf.

En paralelo, la compañía ya está en negociaciones con un par de centros comerciales adicionales y ha iniciado la búsqueda de otro local a puerta calle en zonas como Chacarilla o Caminos del Inca, donde todavía no tienen presencia. No obstante, advierten que avanzar en ubicaciones tan demandadas implica procesos largos. “Al buscar locales en zonas calientes, la disponibilidad no es inmediata y las negociaciones pueden postergarse uno o dos años. Esa es la razón por la que no abrimos con mayor rapidez. Además, no hay tantas opciones físicas para marcas de nuestro tipo, de ticket medio-alto”, señaló el directivo.

Por otro lado, Unbranded Co. sigue reforzando su estrategia comercial a través de espacios en Falabella, un canal que les está generando buenos resultados pese a las diferencias en dinámica y rentabilidad. Actualmente cuentan con un punto de venta en la cadena por departamentos y están en conversaciones para llegar a cuatro en el corto plazo.

“Falabella es la cadena que más se ajusta a nuestro modelo. Otros retailers nos han buscado, pero tenemos un acuerdo de exclusividad con ellos por ahora”, indicó Majluf. Cada local en Falabella, estima, podría equivaler en ventas a una tienda propia dentro de un centro comercial, por lo que esperan que este canal complemente su crecimiento con nuevos puntos físicos en los próximos dos años.

La marca ya está en negociaciones con un par de centros comerciales adicionales y ha iniciado la búsqueda de otro local a puerta calle en zonas como Chacarilla o Caminos del Inca. (Foto: Unbranded Co.)

Expansión internacional: Chile y México en la mira

Hace poco más de un mes, Unbranded Co. inició operaciones en Chile, apostando primero por el canal online, replicando así el modelo con el que comenzaron en Perú. Según explicó el directivo, la decisión respondió a la experiencia acumulada en casi seis años de gestión de e-commerce y publicidad digital, con un equipo in-house que les permite entrar de forma competitiva a nuevos mercados sin necesidad inmediata de locales físicos. “A la fecha, los resultados en Chile vienen superando las proyecciones iniciales, en un mercado con mayor poder adquisitivo y un consumidor que valora la sobriedad", destacó el directivo.

El plan contempla que, tras un periodo de maduración durante este año, la presencia online genere un conocimiento previo que facilite el arranque de sus locales comerciales en 2026. “Cuando analicemos centros comerciales, ya habrá clientes que han probado el producto o al menos lo reconocerán por lo que vieron en redes”, señaló Majluf.

En México aplicarán la misma estrategia: iniciar con venta online para medir tracción, en un mercado donde el comercio electrónico está más desarrollado que en Perú. Una vez consoliden presencia digital, apuntarán a abrir tiendas. No es un territorio nuevo: Unbranded Co. ya operó antes allí a través de un socio inversionista, y tras recomprar la operación —motivados también por la demanda constante de clientes mexicanos— buscan capitalizar ese trabajo previo.

Portafolio integral hacia 2026

En el corto plazo, Unbranded Co. está enfocando sus esfuerzos en consolidar su línea femenina, que viene registrando un desempeño superior al proyectado. Esto ha impulsado el desarrollo de al menos tres o cuatro nuevos productos que llegarán al mercado en la segunda mitad del año. En el segmento masculino, la compañía está introduciendo mejoras a prendas ya validadas, con ajustes basados en el feedback de los clientes, los cuales se reflejarán en las colecciones que se lanzarán entre octubre y diciembre.

“Uno de los proyectos más destacados es el ingreso a la categoría de pantalones con tecnología textil que ofrece la comodidad de una prenda deportiva, pero con el aspecto de un pantalón formal, ideal tanto para el trabajo como para ocasiones sociales. Es el primer producto que fabricamos fuera del Perú, ya que la tecnología necesaria no está disponible localmente”, precisó Majluf.

De cara a 2026, la marca peruana proyecta un portafolio capaz de vestir al cliente de forma completa, con camisas, shorts del mismo material tecnológico, medias y otros complementos en desarrollo.

En el corto plazo, Unbranded Co. está enfocando sus esfuerzos en consolidar su línea femenina, que viene registrando un desempeño superior al proyectado. (Foto: Unbranded Co.)