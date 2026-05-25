A pocos días de que concluya la actual administración, el Gobierno de Perú impulsaría la firma de la Adenda N.° 9 al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), un documento que modifica aspectos relevantes de la relación contractual con Lima Airport Partners (LAP) vinculados a la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia.

Según recordó la International Air Transport Association (IATA), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) prevé suscribir la adenda el próximo 29 de mayo, según el cronograma presentado ante la Comisión de Transportes del Congreso de la República.

Cabe recordar que la adenda, que ha sido una crítica por parte de las aerolíneas, busca “eliminar” el cobro de la TUUA de conexión nacional (que usa el AIJCH como escala para viajes entre departamentos), pero no considera en al discusión la internacional (que usa el AIJCH como escala para viajes entre países).

LEA TAMBIÉN: Gremios aéreos llevan a la TUUA del Jorge Chávez ante el Poder Judicial

La adenda al contrato con LAP

La Adenda N.° 9 aborda cuatro asuntos principales: la eliminación del cobro directo de la TUUA de transferencia nacional al pasajero mediante un esquema de compensación económica a favor de LAP; la habilitación de contratos con “terceros calificados” para inversiones que excedan el plazo de la concesión; la reversión de áreas vinculadas a estaciones de la Línea 2 del Metro; y la incorporación de una cláusula anticorrupción.

Sin embargo, uno de los puntos más discutidos, insiste IATA, permanece sin cambios: si no se considera la TUUA de transferencia internacional, el cobro continuará vigente hasta el año 2041. Cabe recordar que comenzó a aplicarse el 7 de diciembre de 2025.

Su implementación generó cuestionamientos inmediatos entre aerolíneas y operadores turísticos, que sostienen que este cobro encarece las conexiones vía Lima y reduce la competitividad del Jorge Chávez frente a otros centros de conexión regionales como Bogotá o Ciudad de Panamá, donde no existe una tarifa equivalente.

El propio documento sostiene que, de mantenerse el esquema actual, el cobro seguirá operando por más de quince años sin modificación contractual.

El debate se intensifica por el contexto político. Las aerolíneas cuestionan que una administración en periodo de transición y previo al cambio de Gobierno adopte decisiones que podrían extender sus efectos hasta 2041.

A ello se suma la velocidad del proceso. Según lo expuesto ante el Parlamento, el viceministro de Transportes, Juan Haro Muñoz, reconoció que una adenda de esta naturaleza suele requerir alrededor de 18 meses de negociación. Sin embargo, el MTC y LAP iniciaron coordinaciones en agosto de 2025 y proyectan culminarlas en mayo de 2026, es decir, en aproximadamente nueve meses.

Adenda 9 del Jorge Chávez reabre debate por tarifas, rutas aéreas y compromisos hasta 2041. (Foto: LAP)

Otro frente de controversia es el judicial. Actualmente existen tres procesos activos vinculados con la TUUA de transferencia, recuerda IATA.

El primero es una acción contencioso-administrativa presentada por la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), ya admitida a trámite, que busca anular la resolución tarifaria de Ositrán alegando errores metodológicos y falta de verificación independiente de las inversiones reportadas por LAP.

A ello se suman dos demandas de amparo promovidas por el Consejo de Promoción y Desarrollo del Turismo de Lima (Proturismo), dirigidas contra el MTC, Ositrán y LAP, que cuestionan tanto el origen de la tarifa como su eventual incorporación obligatoria en los boletos aéreos.

En paralelo, el sector aeronáutico sostiene que los efectos de la TUUA ya se reflejan en la conectividad aérea. Se recuerda la cancelación o no apertura de ocho rutas internacionales desde Lima, entre ellas La Habana, Orlando, Cancún y Curazao, y advierte que otros hubs latinoamericanos han comenzado a captar rutas directas que anteriormente podían canalizarse vía Perú.

Las proyecciones incluidas en el informe de IATA también plantean un posible impacto económico. Según la industria citada en el documento, con la TUUA internacional vigente el crecimiento del hub limeño se ubicaría entre 0% y 3% hacia 2041, mientras que sin dicho cobro podría acercarse al 9%.

Asimismo, se mencionan estimaciones de pérdidas para el turismo receptivo y limitaciones para implementar estrategias como el programa de stopover promovido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

LEA TAMBIÉN: Aeropuertos temen que Perú no respete contrato de Jorge Chávez en medio de discusiones por TUUA