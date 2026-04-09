Aerolínea LATAM reconsidera crecimiento en Perú en medio de incertidumbre por costos y regulación | Foto: Andina
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Gerardo Rosales Diaz
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Santiago de Chile.-Los planes de expansión de Latam Airlines Group en el Perú se encuentran en evaluación en medio de un entorno marcado por mayores costos operativos y la incertidumbre generada por la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA). La aerolínea no descarta crecer en el país, pero advierte que las decisiones dependerán de la rentabilidad y de las condiciones regulatorias.

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