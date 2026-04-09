Durante el evento Wings of Change Americas 2026, donde estuvo presente Gestión, Roberto Alvo, CEO del grupo, señaló que el Perú sigue siendo un mercado prioritario, aunque el contexto actual obliga a revisar los planes de expansión.

“Lima y la operación en Perú es una de las más importantes que tenemos en la región. Llevamos 27 años en el país y hemos permitido generar conectividad, pero los planes de desarrollo hoy están en evaluación”, indicó.

Crecimiento condicionado por costos y entorno

El ejecutivo explicó que la compañía mantiene una estrategia de crecimiento regional, respaldada por la incorporación de nueva flota. Solo este año, el grupo recibirá 41 aviones, lo que sustenta un plan de expansión cercano al 8%.

Sin embargo, advirtió que este crecimiento no está garantizado, ya que dependerá de factores como el precio del combustible y las condiciones del mercado.

“Estamos recibiendo un avión casi por semana, pero la pregunta es hacia dónde van esos aviones. Eso depende de dónde podamos operar de manera rentable”, sostuvo.

En esa línea, el alza del combustible se ha convertido en un factor crítico para la industria.

“Hoy estamos pagando prácticamente el doble por el combustible de aviación respecto a hace unos meses. Si estos precios se mantienen, es difícil imaginar que las aerolíneas no tengan que recortar operaciones”, explicó.

Perú en evaluación dentro de la red

Respecto al mercado peruano, Alvo indicó que Latam continúa interesado en seguir creciendo, pero reconoció que las decisiones se encuentran en revisión.

“Nosotros seguimos interesados y priorizando Perú, pero el crecimiento va a depender de que podamos operar de forma rentable y de cómo evolucione el contexto”, afirmó.

Incluso, señaló que la compañía contaba con planes de inversión relevantes en el país, los cuales ahora están siendo reevaluados.

“Teníamos en carpeta alrededor de US$ 1,500 millones en inversión en aviones para Perú, que hoy tenemos que reevaluar”, reveló.

Apertura a rutas desde regiones

En paralelo, la aerolínea no descarta avanzar en la descentralización de operaciones y explorar rutas internacionales desde ciudades fuera de Lima, siempre que existan las condiciones necesarias.

Alvo destacó el caso de la ruta directa entre Santiago y Cusco como un ejemplo exitoso, y señaló que podrían replicarse iniciativas similares.

“Vamos a seguir explorando oportunidades para conectar ciudades secundarias de manera internacional, pero eso requiere infraestructura adecuada, como terminales internacionales, aduanas y servicios”, explicó.

En ese sentido, remarcó la necesidad de un trabajo coordinado con el Estado para habilitar estas operaciones.

TUUA y política pública: el principal freno

Pese al interés de crecimiento, el CEO de Latam fue enfático en señalar que la TUUA representa hoy uno de los principales obstáculos para el desarrollo del sector en el Perú.

“La TUUA es una mala política pública. Impacta el crecimiento de la conectividad y del turismo en el país”, sostuvo.

En esa línea, indicó que esta medida está afectando directamente el potencial del nuevo aeropuerto Jorge Chávez como hub regional.

“El problema no es la infraestructura, es que estamos perdiendo potencial de desarrollo por decisiones como esta”, advirtió.

A la espera de definiciones políticas

Finalmente, Alvo indicó que la compañía se mantendrá a disposición del actual y futuro Gobierno para discutir soluciones que permitan recuperar el dinamismo del sector.

“Estamos abiertos a trabajar con las autoridades para encontrar políticas públicas que ayuden al desarrollo del país. Queremos seguir creciendo en Perú, pero necesitamos condiciones adecuadas”, concluyó.

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