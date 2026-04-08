La española Telefónica S.A. acordó la venta de su negocio en México por un valor de US$ 450 millones a un consorcio liderado por OXXO Inc., como parte de su estrategia de salida de Hispanoamérica. La operación incluye la transferencia del 100% de las acciones de sus principales filiales en el mercado azteca.

El acuerdo fue suscrito a través de Telefónica Hispam, filial íntegramente controlada por el grupo español, y contempla la venta de las sociedades Pegaso PCS, S.A. de C.V. y Celular de Telefonía, S.A. de C.V., que en conjunto conforman Telefónica México. Con esta transacción, la empresa concreta un nuevo paso en su proceso de desinversión en la región.

El comprador es Melisa Acquisition, LLC, un consorcio liderado por OXXO Inc. y gestionado por Newfoundland Capital Management. Este grupo asumirá el control de las operaciones de Telefónica en el mercado mexicano una vez que se complete el cierre de la operación, según informó Telefónica en un hecho de importancia remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

La transacción de Telefónica en México forma parte del proceso de desinversión y optimización de activos de la empresa. (Foto: Telefónica).

Operación en México por US$ 450 millones

El valor de la transacción, denominado “firm value”, asciende a US$ 450 millones, equivalentes a aproximadamente 389 millones de euros al tipo de cambio actual. No obstante, el precio final estará sujeto a los ajustes habituales en este tipo de operaciones.

La compañía precisó que la venta forma parte de su política de gestión de cartera de activos, orientada a optimizar su presencia geográfica. En ese marco, la salida de México se alinea con la estrategia del grupo de reducir su exposición en Hispanoamérica.

Asimismo, la operación está condicionada al cumplimiento de determinados requisitos establecidos entre las partes. Entre ellos, destaca la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes, necesarias para concretar la transacción.

El valor de la operación de Telefónica en México, denominado “firm value”, asciende a US$ 450 millones, aunque el monto final podría ajustarse según condiciones habituales del mercado. (Foto: Telefónica).

Telefónica indicó que este proceso se enmarca en un enfoque estratégico más amplio, que busca concentrar recursos en mercados considerados prioritarios. En los últimos años, la compañía ha venido ejecutando una serie de desinversiones en Hispanoamérica bajo esta misma lógica.

Desde el punto de vista corporativo, la operación implica la transferencia indirecta del 100% del capital de las sociedades involucradas, consolidando así la salida de Telefónica del mercado mexicano. Sin embargo, no se precisó un plazo específico para el cierre de la transacción.

El anuncio fue comunicado conforme a la normativa del mercado de valores y replica un hecho relevante previamente registrado ante la autoridad española. De esa manera, Telefónica continúa avanzando en el proceso de reorganización y redefinición de su presencia en América Latina.

LEA TAMBIÉN: Telefónica vende su filial en Chile y ahonda en su salida de Latinoamérica