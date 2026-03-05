La venta del emblemático edificio de Telefónica en la Gran Vía de Madrid ha entrado en su fase decisiva con la irrupción del peruano Grupo Romero. El holding industrial y financiero presentó una oferta cercana a los US$ 260 millones (225 millones de euros) para adquirir el histórico inmueble, una de las operaciones inmobiliarias más relevantes actualmente en evaluación en la capital española.

Según el portal vozpópuli, de acuerdo con fuentes del mercado citadas en el proceso, la propuesta del conglomerado peruano se ubica entre las más competitivas dentro de la puja abierta por la operadora española. Telefónica, que evalúa varias ofertas, podría tomar una decisión sobre el comprador durante marzo.

El interés del grupo empresarial peruano se produce en un contexto en el que la compañía busca avanzar en su presencia en Europa. La operación coincide además con la salida previa de Telefónica del mercado peruano, tras la venta de su filial en el país el año pasado.

Grupo Romero entra a la recta final en la puja

El proceso de venta del inmueble, asesorado por Rothschild, ha reunido a varios inversores internacionales y gestores privados. Entre los interesados figuran el grupo Terralpa, los hermanos Ardid —bisnietos de Francisco Franco—, el empresario Rafael Serrano, la gestora Drago junto al fondo estadounidense Bain, así como la aseguradora italiana Generali.

Dentro de este escenario competitivo, fuentes del mercado indicaron que la oferta del Grupo Romero se ubica en la parte alta del rango actualmente manejado por la operadora española.

Las valoraciones del edificio se han ajustado durante los últimos meses debido a restricciones urbanísticas y a un entorno internacional marcado por la incertidumbre geopolítica.

En una etapa inicial del proceso, el mercado llegó a estimar el valor del activo en alrededor de 260 millones de euros (más de US$ 300 millones), pero las condiciones regulatorias obligaron a revisar esas expectativas.

La venta del edificio de Telefónica en Gran Vía 28 forma parte de la estrategia de la operadora de rotar activos inmobiliarios para fortalecer su balance. (Foto: Agencias)

LEA TAMBIÉN: Bonos de Telefónica Móviles Chile suben con fuerza ante interés de comprador

Hasta ahora, el rango de ofertas se situaría entre 220 millones y 230 millones de euros, aunque algunas propuestas se acercan a los 250 millones de euros, cifra que Telefónica habría fijado como referencia interna para la operación.

Rotación de activos de Telefónica

La eventual venta del edificio forma parte de la estrategia de Telefónica de rotar activos inmobiliarios con el objetivo de fortalecer su balance y generar liquidez.

En los últimos años, la operadora ha concretado operaciones similares, entre ellas la venta de Torre Diagonal 00 en Barcelona y de su antigua sede en la calle Fontanella, además de avanzar en la puesta en valor de su red de antiguas centrales de cobre en desuso.

En este contexto, la operación de Gran Vía 28 se perfila como una de las transacciones inmobiliarias más relevantes actualmente en Madrid. Fuentes del mercado citadas por vozpópuli, indican que la compañía podría definir en los próximos días al comprador del activo y las condiciones finales de la venta.

Edificio de Gran Vía 28 alberga actualmente el Espacio Fundación Telefónica y el Espacio Movistar

Edificio de Telefónica en Gran Vía ¿qué usos tendría?

El edificio ubicado en Gran Vía 28 cuenta con cerca de 32,000 m² distribuidos en 13 plantas y durante años fue considerado el rascacielos más alto de Europa. El inmueble ha sido uno de los activos más representativos del portafolio inmobiliario de Telefónica.

Actualmente alberga el Espacio Fundación Telefónica y el Espacio Movistar, mientras que el uso corporativo de oficinas se ha reducido con el tiempo.

Las restricciones urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid limitan algunos cambios de uso, lo que dificulta su conversión en hotel de lujo o gran superficie comercial. Ante este escenario, los interesados evalúan alternativas como vivienda de alto nivel, sedes institucionales o proyectos universitarios privados.