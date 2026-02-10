La adquisición de Pesquera Centinela marca un punto de inflexión para Exalmar. Foto: Andina.
La adquisición de Pesquera Centinela marca un punto de inflexión para Exalmar. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

En agosto de 2025, una noticia resonó en el sector pesquero: Exalmar concretó la adquisición del 100% de las acciones de Pesquera Centinela al Grupo Romero. Más allá del crecimiento en tamaño, la operación abre una nueva etapa para la compañía peruana, con más de tres décadas en el negocio marítimo. ¿Qué objetivos busca alcanzar Exalmar con la incorporación de este nuevo activo?

TE PUEDE INTERESAR

Pesca en áreas protegidas: ¿por qué pesqueras están “tranquilas” con fallo de Corte Suprema?
Pesca ilegal: ¿Se viene “gestando” un plan concreto para combatirla? Esto dice la SNP
Segunda temporada de pesca llegó a su fin, ¿cuánto se logró capturar?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.