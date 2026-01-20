La segunda temporada de pesca de anchoveta en la zona centro-norte cerró alcanzando el 98% de los 1.63 millones de toneladas de cuota asignada, informó la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP).

Aunque no existe todavía una resolución oficial que declare formalmente el cierre de la temporada, en la práctica la actividad ya terminó, indicó Jessica Luna, presidenta de la SNP.

“ Se ha capturado 1.60 millones de toneladas, eso es 98% de la cuota asignada. Es un resultado sólido, es casi capturar el 100%. No se llega al 100% porque se tiene una reserva de contingencia legal, si hay algún conflicto por algún proceso legal que exista de alguna empresa o una embarcación se tiene este porcentaje para poder asignárselo y no tener que recalcular las cuotas de todas las embarcaciones”, comentó.

Aunque la cuota fue menor al promedio de años previos, la temporada logró casi el total permitido, informó la Sociedad Nacional de Pesquería. (Imagen: Andina)

Aunque la cuota asignada por el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) es un nivel menor al promedio de los últimos dos años -que bordeó los 2.2 millones- este resultado ha sido parte de la recuperación de la pesca industrial tras la caída generada en 2023 por el Fenómeno de El Niño.

Luna recordó que para esta reciente temporada las capturas se iniciaron el 7 de noviembre y los primeros días fueron los más productivos, con la pesca de 238,000 toneladas, que equivalen al 14.5% de la cuota.

En esta segunda temporada los retrasos administrativos afectaron el ritmo de captura. Por ello, la presidenta de la SNP resaltó que resulta clave iniciar las temporadas de pesca con mayor anticipación.

“La clave es que las temporadas tienen que iniciar de manera oportuna. Mientras más rápido inicies, los promedios son mayores”, indicó.

Luna recordó que existe una propuesta que busca optimizar el inicio de las temporadas permitiendo contabilizar los plazos de inicio de temporada en “días calendario” en lugar de “días hábiles”. Sin embargo, esta resolución aún no ha sido oficializada por el Ministerio de la Producción (Produce), quedando atrapada entre los cambios de gobierno.

Principales puertos

A nivel de puertos, Chicama (La Libertad) lideró las capturas de esta temporada, concentrando el 30.7% de la pesca de esos meses.

En segundo lugar se ubicó Chimbote (Áncash), con el 28.2% de los desembarques. Le siguió el terminal en Coishco (Áncash), que ocupó el tercer lugar con el 13% de participación.

Otros desembarques se reportaron en Callao (7.5%), Tambo de Mora (4.9%), Supe (4.2%), Vegueta (3.6%), Chancay (2.7%), Pisco (2.6%), Carquín (2.1%) y Bayóvar (0.5%) .

Además, se calcula que un total de 675 embarcaciones participaron en esta segunda temporada.