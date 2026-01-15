La Corte Suprema de Justicia habría tomado una decisión sobre el caso de la pesca y las Áreas Naturales Protegidas (ANP). Sin embargo, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) afirmó que aún no han recibido la notificación de la Corte sobre el fallo que determinaría si se puede realizar pesca industrial en ANP.

Como se recuerda, el caso data del 2024 cuando la SNP presentó una demanda en la Corte Superior para eliminar el artículo 6.2 de la directiva 006-2021-SERNANP-DGANP, que prohíbe la extracción de mayor escala en las ANP.

Inicialmente la demanda fue declarada infundada a mediados del 2024, pero el gremio apeló y llevó el caso a una segunda instancia.

Por ahora, la SNP aseguran que el fallo no ha sido notificado a las partes, es decir, al gremio y a Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

Sin embargo, se ha conocido que la respuesta de la Corte ha sido ratificar que la pesca no está permitida en las ANP.

“ Una vez que el fallo sea debidamente notificado y conocido el texto en su integridad, la institución lo evaluará con responsabilidad y actuará conforme a ley ”, indicaron a través de un comunicado.

Reiteraron su compromiso con el Estado de Derecho y con el respeto a las decisiones del Poder Judicial.

Además, el gremio aclaró que el proceso judicial en cuestión es un debate sobre la naturaleza normativa, relacionado con la interpretación de la jerarquía y validez de las disposiciones administrativas del Sernanp.

Esto fue precisado pues se había centrado la discusión en que la pesca industrial quería ingresar en particular a la reserva natural de Paracas.