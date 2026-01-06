Pesca de anchoveta supera las 1.4 millones de toneladas en lo que va de la segunda temporada en la zona norte centro del litoral.
Pesca de anchoveta supera las 1.4 millones de toneladas en lo que va de la segunda temporada en la zona norte centro del litoral.
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Elías García Olano
mailElías García Olano

La segunda temporada de pesca industrial de anchoveta en la zona norte centro del litoral, que se inició el 7 de noviembre último, estaría cercana a su conclusión, a juzgar por los reportes de desembarques de ese recurso hidrobiológico.

TE PUEDE INTERESAR

Produce establece límite de captura de anchoveta, anguila y bacalao
Exportaciones peruanas a Estados Unidos: Produce adecua normativa para recurso clave
Congreso quiere un “Reinfo pesquero”, pero Produce lo desaprueba, ¿quién tiene la razón?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.