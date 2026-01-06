Según cifras preliminares de empresas pesqueras, desde la fecha antes indicada hasta el último domingo se ha reportado un acumulado de 1´469,883 toneladas métricas recibidas en doce puertos de esa parte del litoral.

Ese volumen significa un avance del 90.18% en la captura de la cuota total para este periodo, la cual se fijó en poco más de 1.6 millones de toneladas métricas (TM), estando pendiente de pescarse 160,117 de TM.

De otro lado, también según cifras preliminares del sector, las exportaciones de harina de pescado reportadas por 35 compañías pesqueras de enero a noviembre del 2025 habrían alcanzado los 1.2 millones de toneladas métricas, por US$1,734.7 millones.

Exportación de harina de pescado habría crecido más del 42% de enero a noviembre del 2025

De confirmarse esos valores, significaría un crecimiento del 42.75% en el volumen embarcado de ese insumo, así como un aumento del 21.08% en su valor, en comparación con igual periodo acumulado del 2024 (841,464 TM por US$1,432.6 millones).

Pesca sería inferior a la de 2024

En la última semana los mayores desembarques para la producción de harina y aceite de pescado se concentraron en los puertos de Chimbote, Chicama, Coishco, Callao, Huacho, Végueta, Chancay, Tambo de Mora, Pisco, entre otros.

De esta forma, en lo que va de la segunda temporada, se estarían teniendo mayor avance que en la primera temporada 2025, pues si bien aquella tuvo una mayor cuota (de cerca de 3 millones de TM), finalmente se capturó sólo el 81.9% (2.4 millones de TM), debiendo suspenderse al detectarse un 50% de presencia de juveniles.

Sin embargo, de concluirse en breve la segunda temporada, como se espera, el volumen capturado en las dos temporadas del 2025 estaría sumando los 3.8 millones de TM., es decir podría estar un 20% por debajo de los 4.8 millones de TM. registradas en las dos temporadas del 2024.

Temporada actual cerca a concluir

Consultado sobre el tema, el experto Luis Icochea, investigador de la U. Agraria La Molina, indicó que es posible que al cabo de una semana más concluya la segunda temporada de pesca en la zona norte centro, dado que en el verano suele aumentar la presencia de ejemplares juveniles de anchoveta, cuya captura está prohibida.

Sin embargo, observó que, si bien se ahora han normalizado las condiciones para la pesca industrial, no se puede decir que en la segunda temporada de pesca 2025 haya una recuperación respecto a la primera, pues los volúmenes de captura están ligeramente por debajo del promedio (respecto a un año normal).

El especialista en osceanografía pesquera, Luis Icochea, cree que podría haber un buen inicio para la primera temporada de pesca del 2026

Una vez concluida la segunda temporada del 2025, Icochea –ex director del Instituto del Mar del Perú (Imarpe)- refirió que se espera que se inicie el periodo desove de la anchoveta, que podría alcanzar un pico en el primer trimestre de este año.

¿Que se espera en la próxima temporada?

De ocurrir ello de manera normal, calculó que entre abril o mayo próximos se podría dar inicio a la primera temporada del 2026 en la zona norte centro del litoral peruano.

Actualmente, señaló que existen condiciones en el Perú que oscilan entre neutras, y el inicio de un fenómeno La Niña de magnitud débil, que es lo que podría explicar que tengamos la sensación de un verano entre tibio y frío.

Si estas condiciones se mantienen hasta el segundo trimestre, el experto refirió que la Niña podría enfriar la temperatura del océano por debajo de lo normal, y atraer especies que son alimento para la anchoveta en un mayor espacio al habitual.

Eso a su vez podría llevar a que ese recurso alcance un mayor contenido graso, es decir proporcione mayor insumo para la fabricación de aceite, que es más valorado que la harina, con todo lo cual se podría esperar que este sea un buen año para la pesca.

Por lo pronto, según el último comunicado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), se esperaba que en las presentes semanas la anchoveta del stock norte centro presente una distribución dentro de las 50 millas de la costa.