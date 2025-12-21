El Ministerio de la Producción (Produce) informó que han logrado establecer la continuidad de los envíos de perico al mercado de Estados Unidos (EE.UU.).

Este objetivo sería posible a partir de la aprobación de un conjunto de medidas orientadas a cumplir los estándares ambientales exigidos por la Ley de Protección de Mamíferos Marinos (MMPA), que entrará en vigencia el 1 de enero de 2026.

A través de la Resolución Ministerial N.° 419-2025-PRODUCE, emitida en la quincena de diciembre, se dispuso que la extracción de perico destinada a la exportación se realice exclusivamente mediante espinel de superficie, una técnica de pesca selectiva ampliamente utilizada por la flota artesanal peruana y reconocida por su bajo impacto sobre los mamíferos marinos.

De rápida aplicación

Al respecto, el ministro de la Producción, César Quispe, afirmó que “el Perú ha tomado decisiones oportunas y responsables para garantizar que nuestras exportaciones continúen con total normalidad, brindando tranquilidad a los pescadores, exportadores y mercados internacionales”.

Cabe remarcar que Estados Unidos concentra más del 80% de las exportaciones peruanas de perico, recordó Produce.

La pesquería de perico es la segunda actividad artesanal más importante del país y la tercera dentro del sector de consumo humano directo. Desde 2021, genera un promedio de US$ 117 millones FOB anuales en exportaciones, consolidándose como un motor de desarrollo costero del que dependen más de 12 mil familias.

El titular de Produce destacó que el 95% de la flota artesanal ya emplea el espinel, lo que permitirá una adaptación inmediata a la nueva normativa sin generar disrupciones en la actividad pesquera ni en la cadena exportadora.

“Esta medida no significa un cambio abrupto para nuestros pescadores, sino el reconocimiento de una práctica que ya realizan y que ahora les permitirá seguir accediendo a su principal mercado con reglas claras y estables”, subrayó también.

La norma también garantiza el abastecimiento del mercado nacional. La pesca de perico mediante redes de enmalle o cortina se mantendrá autorizada para el consumo humano directo, asegurando la presencia de este recurso en la dieta de las familias peruanas, sin interferir con los compromisos internacionales del país.

Equipo especial para monitorear exigencias de EE.UU. en pesca

El ministerio también comunicó que, como parte de su estrategia de modernización institucional, Produce ha fortalecido los procesos administrativos vinculados a la exportación, designando a 8 funcionarios especializados para la validación y suscripción de los Certificados de Admisibilidad requeridos por la autoridad estadounidense.

Asimismo, se han publicado los lineamientos para la emisión del documento “Certification of Admissibility”, el cual será tramitado de manera íntegramente digital a través del aplicativo Registro de Certificado de Admisibilidad, reduciendo los plazos de atención a un máximo de 5 días hábiles.