El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que el Perú se proyecta a cerrar el 2025 con exportaciones por US$ 85,000 millones, un volumen que sería histórico. El anuncio se da luego de conocer el flujo de envíos hasta octubre, aunque la propia titular del sector Teresa Mera ya había dado la proyección un mes antes.

En ese contexto, el Mincetur destacó que entre enero y octubre de 2025 las exportaciones totalizaron US$ 71,881 millones, lo que representa un incremento de 20% frente al mismo periodo de 2024, favorecido por mayores volúmenes y mejores precios internacionales. Este avance estuvo liderado por el desempeño positivo de sectores como el agro, la pesca, la minería, la manufactura y los textiles.

“Este desempeño confirma una tendencia positiva que permitirá alcanzar un récord histórico al cierre del año, consolidando al comercio exterior como uno de los motores clave del crecimiento económico del país”, señaló Mera al respecto.

Intercambio comercial por sectores y destinos

Sobre los resultados hasta el mes de octubre, el Mincetur dio mayores detalles por sectores. En el caso de la agroexportación, los envíos sumaron US$ 11,615 millones, con un crecimiento de 21%, destacando productos como el arándano (+15%), cacao y derivados (+34%), uva (+23.7%), entre otros.

En tanto, la pesca alcanzó exportaciones por US$ 4,116 millones (+25%), con incrementos récord en pota (+255%), además de ovas de pez volador (+23%), harina de pescado (+13%) y langostino (+16.9%).

Por su parte, la minería registró envíos por US$ 46,939 millones, con un crecimiento de 23%. Otros sectores con desempeño positivo fueron textil confecciones (US$ 1,439 millones, +7%), químico (US$ 1,587 millones, +5%), metalúrgico (US$ 1,504 millones, +22%) y metal mecánico (US$ 654 millones, +7%).

A nivel de destinos, los productos peruanos llegaron a 170 países hasta octubre, alcanzando valores récord en mercados clave, de acuerdo al Mincetur.

China se mantuvo como el principal destino con envíos por US$ 25,941 millones (+27%), impulsados por cobre, oro, concentrados de plata y pota. La Unión Europea ocupó el segundo lugar con US$ 8,412 millones (+25%), mientras que Estados Unidos concentró exportaciones por US$ 7,755 millones, principalmente de arándanos, uvas, oro y cacao y derivados.

Objetivos de Perú exportaciones al 2026

De acuerdo al Mincetur, el sector calcula que Perú alcance los US$ 86,000 millones en exportaciones al finalizar el 2026, con una participación del 27% del PBI.

Además de ello, buscarán beneficiar a 75,000 familias a través de la Ruta Productiva Exportadora y generar S/ 172.5 millones en ahorros mediante la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).

De cara al próximo año, Perú prevé contar con 26 acuerdos comerciales vigentes con 61 mercados con trato preferencial, además de culminar los procesos de negociación con Tailandia, El Salvador y Uruguay, y continuar las negociaciones con India y Emiratos Árabes Unidos.