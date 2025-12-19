Las exportaciones mineras de enero a octubre sumaron US$ 48,800 millones,detalló la SNMPE. Foto: GEC.
Las exportaciones mineras de enero a octubre sumaron US$ 48,800 millones,detalló la SNMPE.
Las exportaciones mineras de enero a octubre sumaron US$ 48,800 millones, representando un crecimiento de 25.3%, respecto a igual periodo del 2024 (US$ 38,949 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El gremio minero energético precisó que, de enero a octubre 2025, las exportaciones cupríferas ascendieron a US$ 22,466 millones, lo que significó un incremento de 18.3% con relación a los US$ 18,989 millones reportados en los primeros diez meses del 2024.

Por su parte, las exportaciones auríferas sumaron US$ 17,971 millones, representando un aumento de 43.2% respecto a los US$ 12,548 millones registrados entre enero a octubre del año pasado.

La SNMPE explicó que, en el periodo de enero a octubre 2025, las exportaciones de cobre representaron el 46% de los productos mineros vendidos al exterior, mientras que el oro el 36.8%.

Asimismo, comentó que el crecimiento de las exportaciones mineras entre enero a octubre se debe principalmente al mayor valor de los envíos de oro (US$ 5,442 millones más) y cobre (US$ 3,477 millones más) con relación a similar periodo del 2024.

Añadió que las exportaciones mineras explicaron el 66% de las ventas del Perú al exterior durante los primeros diez meses del presente año.

Exportaciones Octubre

Las exportaciones mineras peruanas en octubre 2025 llegaron a US$ 6,497 millones, lo que reflejó un crecimiento de 68.1 con relación a similar mes del 2024 (US$ 3,864 millones), citó la SNMPE.

cifra que significó un incremento de 81.4% al compararse con igual mes del año 2024 (US$ 1,713 millones).

El aumento de las exportaciones de cobre registrado en octubre se sustentó porque el precio creció en 28.9%, mientras que el volumen aumentó en 40.7% respecto a igual mes del año pasado.

De otro lado, comentó que en octubre 2025, lo que representó un incremento de 47.1% con relación a similar mes del 2024 (US$ 1,514 millones).

Las exportaciones de este metal precioso se vieron beneficiadas por el aumento de su cotización en 50.8%, a pesar de que el volumen registró una reducción de 2.4% respecto a octubre del 2024.

