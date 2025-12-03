La constante postergación en el debate de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) en el Congreso, y por el contrario, la inminente aprobación en el pleno del dictamen para prorrogar una vez más el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) enciende las alarmas de los gremios del sector minero formal.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), recordó que días atrás la Comisión de Energía y Minas aprobó el dictamen que busca la quinta extensión del REINFO, e insistió en que éste es usado también como “escudo” por los mineros ilegales para desarrollar sus ilícitas actividades y no ha servido como un instrumento real de formalización.

Señaló que el dictamen aprobado que será puesto a consideración del Pleno está semana, lamentablemente, también establece la suspensión temporal de los procedimientos administrativos de la exclusión del REINFO hasta la entrada en vigencia de la Ley MAPE o la culminación del proceso de formalización minera integral.

“En suma, una fecha indefinida, porque como ha quedado evidenciado no existe el menor interés de aprobar una real ley MAPE y más bien se busca continuar en un proceso permanente de formalización”, cuestionó el gremio.

Disposición enciende las alarmas

Consideró que la disposición complementaria final del dictamen causa alarma porque no solo se suspenden los procedimientos de exclusión en trámite, sino que también se impide iniciar nuevos trámites de exclusión.

De esa forma, alertó, se está eliminando la única herramienta con la que cuenta el Estado -en el marco del proceso de formalización- para hacer cumplir las normas ambientales, proteger el patrimonio cultural, resguardar la propiedad y evitar la invasión de concesiones mineras, entre otros supuestos.

Pretender legitimar actividades ilícitas impidiendo que el Estado ejerza su función de control, fiscalización y sanción frente a un incumplimiento normativo, es totalmente nocivo, subrayó el gremio minero energético.

“Toda actividad debe ser oportunamente fiscalizada, más aún considerando los riesgos e impactos asociados a la actividad minera. El no permitir que se establezcan sanciones ante los incumplimientos legales es atentar contra la Constitución”, aseveró.

Registros no asociados a ninguna actividad

Indicó que, según reportes del Ministerio de Energía y Minas (Minem) quedaban vigentes 22,935 Reinfos (a noviembre último), y señaló que queda claro que muchos de dichos registros no se encuentran asociados a ninguna actividad minera, y que son duplicados o están en incumplimientos evidentes.

Para continuar con el proceso de formalización -subrayó- se tiene que tener claridad de quienes tienen la vocación de ser formales y pueden llegar a serlo, de lo contrario se estaría convalidando actividades contrarias a la ley.

“Esperamos que desde el Congreso y el Gobierno Central se haga una reflexión profunda y se evite que se consuman los despropósitos que se plantean en el proyecto de ley, pensando en el desarrollo y la gobernabilidad del Perú”, exhortó.

IIMP pide veeduría para debate del REINFO

Por su parte, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) invocó a las bancadas del Legislativo a integrar una veeduría que garantice la objetividad y rigor técnico en el debate sobre el REINFO, ante las diversas informaciones que dan cuenta de la filiación política de cientos de titulares de ese registro en diversas agrupaciones partidarias.

La prioridad debe ser siempre el bienestar de los trabajadores mineros, la protección del ambiente y la seguridad de las comunidades y del entorno en el que se desarrolla la pequeña minería y minería artesanal, puntualizó.

Respecto al pre dictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas, y que será debatido próximamente por el pleno, el IIMP indicó que resultaría errático y nocivo extender el Reinfo hacia finales del 2027 y reincorporar en este proceso a los más de 50,000 titulares que incumplieron el proceso de formalización.

Ello por no acreditar actividades por más de un año e incumplir requisitos mínimos de seguridad y cuidado ambiental.

Sólo el 4% presentó una reconsideración

Remarcó que aquellos que se consideraron afectados por la medida tuvieron la oportunidad de apelar, pero apenas el 4% presentó una reconsideración.

El Reinfo -observó- presenta debilidades estructurales y, en los últimos años, ha sido utilizado por mafias dedicadas a la minería ilegal, generando graves impactos sociales, ambientales y económicos, incluyendo gravísimos atentados contra los derechos humanos.

El verdadero compromiso con el desarrollo de la pequeña minería y la minería artesanal, indicó ese gremio, no radica en perpetuar plataformas administrativas que no conducen a la formalización real.

Radica en promover una ley moderna e integral que impulse su evolución como actividad productiva, con empleo de calidad, condiciones seguras y sostenibles para la población, y reglas claras que contribuyan al desarrollo del país, añadió.

Al respecto, hizo un llamado al Ejecutivo a acompañar y asistir a los más de 2,000 mineros que han consolidado su proceso de formalización, y cuyo desarrollo se ve también amenazado por las bandas criminales de minería ilegal.

A su vez, reiteró su rechazo a medidas que fomentan la impunidad ante delitos ambientales y que contravienen el fortalecimiento institucional del Estado.