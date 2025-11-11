En Perú, los servicios (mantenimiento, reparación, consumibles, repuestos) están cobrando cada vez más importancia para Metso. (Foto Metso Perú)
Metso, compañía global de tecnología minera, ha establecido su nueva estrategia corporativa bajo el lema “We Go Beyond” para el período 2026-2030, enfocada en acelerar el crecimiento del negocio, mejorar la rentabilidad y fortalecer la orientación al cliente. La visión fue presentada en Lima por Sami Takaluoma, CEO y presidente global, quien destacó que la oferta de la empresa apunta a respaldar las operaciones mineras en todas sus etapas.

