Metso impulsa su producción industrial en Perú.
Josimar Cóndor
Josimar Cóndor

Enfocada en el sector minero, la finlandesa Metso avanza con los preparativos para la construcción de su anunciado centro de servicios en La Joya (Arequipa), a fin de ampliar su presencia en el mercado de reparaciones y mantenimiento. Sin embargo, la compañía también viene creciendo en la fabricación local de equipos. A dos años de la inauguración de su planta de bombas para minería en Lurín, dicho complejo se consolidó como un hub de exportación para las Américas y pronto será potenciado con una nueva fábrica. Conozca los detalles.

