La empresa atiende desde negocios de puerta a calle hasta clientes industriales, mediante el montaje de puertas enrollables metálicas. (Foto: Cassadó)
Cassadó, empresa peruana de fabricación de puertas con 100 años en el mercado, consolida su liderazgo en el mercado de soluciones para accesos industriales y comerciales, con un enfoque renovado en sectores estratégicos como minería, industria y retail. En un contexto de alta demanda por infraestructura especializada, la compañía fortalece su portafolio de puertas y suministros, al tiempo que afianza su presencia en megaproyectos y refuerza su capacidad operativa para sostener su ritmo de crecimiento hacia 2026.

