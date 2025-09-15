Juan Andrés García-Cassadó, gerente general de Cassadó, destacó que la compañía ha mantenido un crecimiento sostenido en los últimos tres años, con un aumento anual del 20% en el número de proyectos adjudicados, impulsado por la creciente demanda de su línea de puertas mediante órdenes de compra.

“Trabajamos intensamente con el sector construcción, lo que ha fortalecido nuestras dos principales unidades de negocio, que son la fabricación y comercialización de puertas, y suministros industriales. Este año proyectamos una facturación alrededor de 50% superior a la del año pasado en la división de puertas y un 12% más en la de suministros”, señaló a Gestión.

Entre los proyectos de infraestructura más relevantes en los que han participado destacan el nuevo aeropuerto Jorge Chávez y la Línea 2 del Metro de Lima.

“Hemos instalado las puertas de acceso en varias estaciones de la Línea 2 del Metro, cuyo avance aún es lento, por lo que vamos ejecutando los trabajos conforme progresa el proyecto. Ya hemos completado un número importante de estaciones y actualmente tenemos un nuevo paquete pendiente de ejecución. También, trabajamos proyectos logísticos, especialmente almacenes”, señaló.

Actualmente, el producto o solución con mayor demanda del portafolio son las puertas enrollables metálicas. Sin embargo, ha crecido de manera significativa la demanda por puertas enrollables de caucho, especialmente en el sector minero. “Sirven para cerrar ambientes que están sujetos a alta corrosión. Son puertas heavy duty (de alto trabajo) y muy utilizadas en almacenes que están cerca del litoral y en silos de mineras, donde tenemos una presencia significativa como proveedor de puertas”, explicó.

Cassadó amplía portafolio industrial y apuesta por retail

La empresa atiende principalmente a cuatro sectores: minería, industria, comercio y retail. En los últimos años, la minería e industria han ganado protagonismo dentro de la división de puertas, representando actualmente el 40% de los ingresos de la compañía.

“Antes de la pandemia, nuestras ventas en el sector eran mayores porque se construían más centros comerciales. Hoy, aunque hay algunas ampliaciones, como la de Real Plaza Piura, ya no se están desarrollando grandes proyectos de nuevos malls”, indicó el ejecutivo.

Dentro del segmento retail, Cassadó provee e instala puertas enrollables metálicas tanto para las infraestructuras de los malls como para los locatarios. De hecho, muchas de las puertas metálicas en tiendas por departamento como Falabella y Ripley han sido fabricadas por la empresa. “Contamos con clientes como Adidas, Nike, iShop, entre otros”, detalló.

En su unidad de suministros industriales, la empresa centenaria actúa exclusivamente como distribuidor (no como fabricante) representando a la marca estadounidense Chesterton, especializada en equipos y soluciones industriales. La mayor demanda proviene del sector minero, que representa el 75% de sus ventas dentro de la división. “Este año estamos ampliando nuestro portafolio con otra marca norteamericana de recubrimientos para pisos”, adelantó.

Cassadó entra a hangares mineros y refuerza cartera hacia 2026

Como parte de su estrategia para fortalecer su presencia en el sector minero, la empresa ha incursionado en el negocio de puertas para hangares mineros, es decir, instalaciones destinadas al mantenimiento de camiones mineros de grandes dimensiones. “Hemos concretado una alianza con una empresa extranjera a fin de representar su marca en el país y así ofrecer puertas de 22 o más metros de altura, sin que ello implique fabricación local”, afirmó el ejecutivo.

Dicho crecimiento ha sido posible por su infraestructura operativa. Y es que la compañía dispone de una planta de manufactura en Huachipa y dos almacenes periféricos en la misma zona, desde donde brinda cobertura a nivel nacional.“En los últimos cinco años hemos invertido en mejorar nuestro proceso productivo, lo que nos ha permitido manejar entre 380 y 400 proyectos anuales”, subrayó.

La firma tiene puertas enrollables metálicas comerciales, industriales y especializadas como de caucho y de cortafuego. Su actividad incluye la fabricación, comercialización y montaje de estos productos.

Aunque ha tenido presencia en el extranjero mediante envíos a Ecuador y Bolivia, su estrategia de crecimiento sigue centrada en el mercado nacional. “Lima representa hoy el 60% de nuestras ventas en la unidad de puertas, mientras que en suministros, la provincia tiene mayor protagonismo debido a la demanda minera”, enfatizó.

Con miras a 2026, Cassadó proyecta un crecimiento sostenido respaldado por los proyectos mapeados en su pipeline, entre los que figuran el nuevo aeropuerto de Chinchero en Cusco, la construcción y ampliación de centros comerciales, además de diversas iniciativas industriales y mineras. “Nuestro objetivo es proveer puertas enrollables metálicas, de caucho y plásticas para almacenes, además de puertas cortafuego con distintos sistemas de apertura”, adelantó.

Más datos sobre Cassadó

