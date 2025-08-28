¿Por qué la rapidez en el desembolso no es una primera consideración entre las empresas industriales que buscan financiamiento? (Foto: Andina)
¿Por qué la rapidez en el desembolso no es una primera consideración entre las empresas industriales que buscan financiamiento? (Foto: Andina)
La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) lanzó su estudio sobre Acceso al Financiamiento en la Industria Nacional y recogió las preferencias del mercado desde agosto de 2024 hasta julio de 2025. Como primeros alcances, la subvención más recurrentes es la interna, con un 43% de registro; le sigue la externa, con un 32%.

