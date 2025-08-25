La participación de los envíos industriales en el comercio exterior se ha reducido a la mitad en las últimas dos décadas. (Fuente: Andina)
En el primer semestre de 2025, las exportaciones industriales no tradicionales -que comprenden los envíos manufactureros sin incluir la agroindustria- superaron por primera vez los US$ 5,400 millones, según un estudio del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

