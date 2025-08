Los despachos peruanos al mundo ascendieron a US$ 40,098 millones entre enero y junio de este año, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

En detalle, la cifra muestra un incremento de 20.2% en comparación con el mismo periodo del 2024, cuando se ubicó en US$ 33,350 millones. La novedad, además, se concentra en el “desplazamiento” del mercado líder: Estados Unidos ha quedado en tercer lugar.

El boom de los minerales

El presidente del gremio, César Tello Ramírez, destacó que este resultado responde en gran parte a los mejores precios de los minerales. Solo el cobre y sus concentrados (US$ 11,404 millones) representaron el 28.4% del valor total.

“Se observaron retrocesos en cinco subsectores: minería no metálica, joyería, maderas y varios en el sector no tradicional, e hidrocarburos en el tradicional, por lo que aún se necesitan medidas promotoras a fin de seguir impulsando esta actividad intensiva en mano de obra descentralizada”, comentó.

Portafolio primario

Según el ‘Reporte de Exportaciones - Junio 2025’ del CIEN-ADEX, los envíos tradicionales en los primeros seis meses ascendieron a US$ 29,656 millones, mostrando una variación positiva de 19.5% y representando el 74% del total.

La minería fue la actividad líder con US$ 25,942 millones (aumento de 21.1%) gracias a las mayores ventas de cobre y oro en bruto. Le siguieron la pesca tradicional con una variación de 30.7%, el agro primario (12.6%) y los hidrocarburos (-2.1%).

Por su parte, en los envíos no tradicionales, la oferta con valor agregado sumó US$ 10,442 millones, reflejando una evolución de 22.3% con relación al mismo lapso del 2024 (US$ 8,540 millones) y agrupando el 26% restante.

De sus 11 sectores, siete cerraron en azul: agroindustria (23.5%), pesca y acuicultura (78.2%), químico (14.1%), siderometalurgia (22.8%), confecciones (9.5%), metalmecánica (12.8%) y textil (12.2%); mientras que la minería no metálica (-3.8%), joyería (-8.2%), maderas (-20.1%) y varios (-3.8%) terminaron a la baja.

La partida que resaltó por monto US$ FOB fue la de paltas (US$ 876 millones 579 mil) con un incremento de 14.1%. Otras fueron las uvas frescas, pota congelada, cacao, arándanos, alambre de cobre refinado, mangos, fosfatos de calcio naturales, cinc sin alear, chapas y tiras de cobre, entre otros.

Destinos líderes de las exportaciones peruanas

Respecto a los destinos de los despachos nacionales, China fue el líder (36.9% del total), seguido por la Unión Europea (10.9%), EE.UU. (10.4%) y América Latina (2.9%). La UE desplazó al país del norte que siempre ocupaba la segunda posición .

“Las exportaciones a EE.UU. siguen creciendo, pero no al ritmo de años anteriores. No podemos decir que hay una afectación generalizada, pero sí que hay sectores golpeados como la joyería y la industria forestal”, mencionó el director del CIEN-ADEX, Edgar Vásquez Vela.

¿Qué país es el principal destino de los productos peruano? (Foto: Andina)

Tareas para fortalecer las exportaciones

En ese sentido, durante una reciente reunión entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y los principales gremios empresariales del país –entre ellos ADEX–, advirtió que algunos rubros enfrentan situaciones críticas que requieren atención inmediata, como el forestal, que registra una caída sostenida en los últimos años.

Asimismo, reiteró la necesidad de modificar el reglamento de la Ley 31969; y, con carácter de urgencia, revisar el régimen actual de los feriados, por su impacto en la productividad y competitividad del país. La propuesta es integrar en un solo día todos los feriados relacionados con las Fuerzas Armadas. De esa forma se podría tener un fin de semana largo y se generaría un movimiento importante para el turismo interno.

“Se declararon los feriados del 6 de agosto y el 9 de diciembre por el bicentenario de la batalla de Junín y Ayacucho que se conmemoraron en el 2024. También se crearon los feriados del 7 de junio (Batalla de Arica y Día de la Bandera) y el 23 de julio (Día de la Fuerza Aérea del Perú). La iniciativa es unificarlos el 30 de julio para celebrar a nuestras instituciones y promover el turismo interno”, declaró con antelación.