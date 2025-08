En este contexto, las cinco principales empresas exportadoras del rubro —Corporación Agrolatina, Camposol, Los Olivos de Villacurí, El Pedregal y Agrícola Don Ricardo— concentraron en conjunto US$ 381 millones en envíos al exterior. Estados Unidos se consolidó como el principal destino, con compras por US$ 908 millones y un crecimiento de 42.5%, representando el 38.7% del total. Le siguieron Países Bajos (US$ 493 millones), así como España, Reino Unido, México, Canadá, China, Chile, Corea del Sur y Japón.

CORPORACIÓN AGROLATINA S.A.C.

Corporación Agrolatina S.A.C. lideró el ranking con exportaciones por más de US$ 105 millones entre enero y mayo de este año. Sus operaciones están centradas en la exportación de uvas frescas y paltas, que han sido los productos de mayor crecimiento en 2025.

Las uvas representan el 63% del valor exportado por la empresa, mientras que las paltas alcanzan una participación del 30%. Fundada en 2001, inició sus operaciones con cultivos de cebolla y páprika en Ica, y desde la década de 2010 reorientó su estrategia hacia frutas frescas para mercados internacionales. Actualmente, gestiona más de 3,000 hectáreas en Ica y Nazca.

CAMPOSOL S.A.

Camposol S.A. alcanzó el segundo puesto con envíos superiores a los US$ 89 millones en el mismo periodo. Su portafolio incluye arándanos, paltas y otros cultivos de alta demanda. Según cifras de Gestión, la compañía concentró el 58% del volumen exportado de pitahaya entre enero y marzo de 2025. Además, concretó su primer embarque a India desde el Puerto de Chancay, como parte de su estrategia de diversificación hacia Asia.

LOS OLIVOS DE VILLACURÍ

Con solo siete años de operaciones, Los Olivos de Villacurí S.A.C. logró posicionarse en el tercer lugar, con exportaciones por US$ 73 millones entre enero y mayo. Su crecimiento ha estado vinculado a la adquisición estratégica de tierras agrícolas en zonas productivas, enfocándose en la uva de mesa. En 2022, fue el principal proveedor de uva peruana hacia el mercado mexicano.

EL PEDREGAL S.A.

El cuarto lugar fue ocupado por El Pedregal S.A., con exportaciones que superaron los US$ 65 millones en los primeros cinco meses del año, alcanzando una participación del 3%. La compañía mantiene operaciones en regiones clave como Ica, Piura y Trujillo, y ha consolidado un portafolio diversificado de frutas frescas. Sus despachos se destinan regularmente a mercados de Norteamérica, Europa y Asia.

Las paltas, las uvas y los mangos son las frutas que más se exportan. (Foto: GEC)

AGRÍCOLA DON RICARDO

Agrícola Don Ricardo S.A.C. se ubicó en el quinto lugar del ranking, con exportaciones por US$ 47.9 millones entre enero y mayo de 2025. La empresa tiene presencia en los principales mercados del hemisferio norte, con foco en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Países Bajos. Está especializada en la producción y comercialización de uvas sin semilla, arándanos y clementinas.

En julio de 2024, la compañía puso en marcha una planta de procesamiento postcosecha de arándanos, como parte de un plan de inversión de US$ 68 millones que ejecutará hasta 2026, según información publicada por Gestión. De acuerdo con datos de Veritrade, las uvas frescas representan el 67% del valor total de sus envíos, seguidas por los arándanos (23%) y las clementinas (6%).

Ranking de exportaciones de frutas frescas. (Foto: GEC)