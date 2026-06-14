“Lo único que estoy reclamando e invocando es que se acelere el término de la votación”, dijo el mandatario. (Foto: Presidencia)
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Redacción Gestión
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El presidente José María Balcázarcuestionó a la ONPE y la emisión de los resultados de las elecciones generales pese a que el 12 de junio, dicho organismo electoral informó que ya se llegó al 100 % de actas procesadas correspondientes a la segunda vuelta presidencial 2026 y lo que se espera ahora es que las actas observadas sean resueltas por los diversos Jurados Electorales Especiales (JEE) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“La ONPE está, a mi modo de ver, trabajando muy lentamente (...) no nos han dado una fecha cierta para terminar con la incertidumbre del conteo de votos y de las impugnaciones que se han presentado”, afirmó.

“De tal manera, que eso es lo único que estoy reclamando e invocando es que se acelere el término de la votación”, añadió, el mandatario en Radio Exitosa.

Como se recuerda el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha programado la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial para mediados de julio.

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“Lo único que estoy reclamando e invocando es que se acelere el término de la votación”, dijo el mandatario. (Foto: Presidencia)
“Lo único que estoy reclamando e invocando es que se acelere el término de la votación”, dijo el mandatario. (Foto: Presidencia)

Posterga viaje para reunirse con el papa León XIV

para poder monitorear la situación ante las manifestaciones anunciadas en el marco de las Elecciones 2026.

El mandatario explicó que debía viajar el lunes 15 de junio, pero

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“Los acontecimientos han motivado a que haga reprogramación para estar mañana y pasado íntegramente en Lima, a efectos de poder estar atento a que no haya ningún tipo de interferencias respecto de las Elecciones, conversar con los actores principales, ver cómo debe actuar de forma correcta y todo lo que se pueda anticipar a cualquier acontecimiento”, señaló en RPP.

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