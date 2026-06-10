El presidente José María Balcázar solicitó al Congreso la autorización para viajar a la Ciudad del Vaticano del 15 al 19 de junio para visitar al Papa León XIV.

A través de un proyecto de Resolución Legislativa y un oficio dirigido al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se indicó que el motivo del encuentro entre el mandatario y el sumo pontífice es fortalecer la relación histórica entre el Perú y la Santa Sede. Además, se precisó que esta reunión forma parte de una estrategia para concretar la futura visita del Papa al país.

“El viaje del señor. Presidente permitirá, asimismo, expresar al más alto nivel, el respeto, gratitud y reconocimiento del Perú hacia el Santo Padre, cuya trayectoria eclesiástica se ha desarrollado en gran medida en territorio peruano, habiendo obtenido la nacionalidad peruana en 2015″, se lee en el documento.

En este viaje, el presidente se reunirá con Mathias Cormann, Secretario General de la OCDE, para reafirmar el compromiso del Perú con el proceso de adhesión al organismo internacional.

Asimismo, en Roma, se reunirá con Qu Dongyu, Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), para revisar y fortalecer programas de cooperación orientados a la erradicación del hambre y la malnutrición, el desarrollo rural, la agricultura familiar y el cumplimiento del ODS 2 “Hambre Cero”, en el marco del Marco de Programación País.

En el documento, además, se remitieron documento de la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de la Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial que certifican un kit de equipamiento informático para que Balcázar pueda mantenerse a cargo del despacho mediante tecnologías digitales.

El oficio presentado ante el presidente del Congreso lleva las firmas del presidente José Balcázar y del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo.