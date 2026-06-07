El papa León XIV llegaría a nuestro país el 10 de noviembre de este año, de acuerdo con declaraciones del presidente José María Balcázar. Foto: Andreas SOLARO/AFP.
El papa León XIV llegaría a nuestro país el 10 de noviembre de este año, de acuerdo con declaraciones del presidente José María Balcázar. Foto: Andreas SOLARO/AFP.
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Redacción Gestión
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El manifestó que la llegada del a Perú está programada para el 10 de noviembre del presente año.

El jefe de Estado dio estas declaraciones a la salida de su local de votación ubicado en la institución educativa Pedro Abel Labarthe, en Chiclayo, hasta donde llegó para cumplir con su deber cívico.

“(¿Cuándo viene el papa León XIV?) Está programado a partir del 10. (¿de noviembre?) Sí, 10 de noviembre, declaró brevemente a los medios de comunicación.

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Cabe recordar que el pasado 2 de junio, el canciller Carlos Pareja señaló que el presidente Balcázar ha sido invitado por el Vaticano para asistir a la Santa Sede, el 18 de junio, para sostener una reunión con el papa León XIV, y extenderle la invitación de manera formal.

De hecho, manifestó que . Eso sí, quedaría pendiente la solicitud formal al Congreso para que aprueben el viaje del jefe de Estado al Vaticano.

“Hay una fecha y una hora para que el presidente Balcázar esté en el Vaticano, que es el día 18 de junio. Pero todavía no hemos realizado el pedido al Congreso, porque estamos en estos trámites de las elecciones del día domingo”, declaró a RPP.

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Sobre jornada electoral

En cuanto a la segunda vuelta electoral, el mandatario hizo un llamada a la ciudadanía y actores políticos a actuar con responsabilidad y respectar los resultados.

“En un país democrático tenemos que aprender a respetar permanentemente como otros países, en una votación el perdedor dice ‘aquí esta mi programa si lo puede tomar y si usted quiere lo apoyo con mis ministros’. Acá siempre ha habido peleas y espero que a partir de este momento yo pueda entregar la banda presidencial en una forma pacífica, ordenada y que el nuevo gobierno entre a hacer obras para el país”, sostuvo.

Presidente Balcázar dio estas declaraciones a la salida de su local de votación, en Chiclayo. Foto: Presidencia/referencial.
Presidente Balcázar dio estas declaraciones a la salida de su local de votación, en Chiclayo. Foto: Presidencia/referencial.

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