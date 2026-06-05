El presidente José María Balcázar anunció un bono permanente de S/ 300 para quienes realicen el servicio militar. Foto: Andina.
El presidente José María Balcázar anunció un bono permanente de S/ 300 para quienes realicen el servicio militar. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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El anunció este sábado la entrega de un bono permanente de S/ 300 para los jóvenes que cumplan el , como parte de una medida orientada a brindar mayor respaldo económico a quienes opten por incorporarse a estas instituciones.

Durante la ceremonia por el 146.° aniversario de la Batalla de Arica y la renovación del Juramento de Fidelidad a la Bandera, el mandatario señaló que el beneficio será incorporado en el presupuesto de la República y estará dirigido a los soldados que prestan servicio en el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea.

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“Vamos a reconocer en el presupuesto de la República un bono de 300 soles permanentes para nuestros soldados que prestan servicios en el Ejército, la Marina y la Aviación”, manifestó.

Balcázar sostuvo que la medida busca apoyar a los jóvenes que, tras concluir los dos años de servicio militar, retornan a sus comunidades sin mayores oportunidades de desarrollo.

Remarcó que, si el pago es permanente, como se ha planteado hacer, este servirá como Compensación por Tiempo de Servicios.

El presidente José María Balcázar anunció un bono permanente de S/ 300 para quienes realicen el servicio militar. Foto: Presidencia.
El presidente José María Balcázar anunció un bono permanente de S/ 300 para quienes realicen el servicio militar. Foto: Presidencia.

El indicó que este incentivo también representa un reconocimiento a los miles de soldados que han servido al país a lo largo de su historia.

Más recursos para las Fuerzas Armadas

En otro momento de su intervención, el mandatario adelantó que el Ejecutivo prevé destinar recursos adicionales para fortalecer la capacidad operativa del Ejército. En ese sentido, anunció que se contemplará una partida presupuestal para la adquisición de tanques y otros equipos requeridos por la institución.

“Nos comprometemos a gestionar el crédito suplementario”, afirmó.

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Llamado a la unidad nacional

Durante su discurso, Balcázar destacó la figura de Francisco Bolognesi como uno de los principales símbolos de la identidad nacional.

Para finalizar, enfatizó la necesidad de fortalecer la unidad nacional para afrontar los desafíos actuales y preservar la institucionalidad democrática.

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