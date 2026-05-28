El presidente José María Balcázar sostuvo que el aumento de la recaudación fiscal permitirá financiar demandas de trabajadores del sector público. Foto: Presidencia.
El presidente José María Balcázar sostuvo que el aumento de la recaudación fiscal permitirá financiar demandas de trabajadores del sector público. Foto: Presidencia.
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Redacción Gestión
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El , señaló que el aumento de la recaudación fiscal registrado en lo que va del año permitirá al Gobierno responder a las demandas de los trabajadores del sector público de manera razonable.

Las declaraciones fueron brindadas este jueves durante la ceremonia de reconocimiento a las buenas prácticas en libertad sindical y negociación colectiva, desarrollada en Palacio de Gobierno.

En ese contexto, el recordó que el Ejecutivo presentará ante el un proyecto de crédito suplementario con el objetivo de atender los compromisos derivados de los convenios colectivos.

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“Nuestra recaudación está subiendo, entonces, si está subiendo, es una gran suerte para el país, y esto lo vamos a sustentar en el Congreso (…). Con esto podemos financiar todos los aumentos que ustedes puedan lograr, y daremos lo más razonablemente que se puede estimar”, manifestó.

Balcázar sostuvo además que el Ejecutivo continúa trabajando en la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento que contribuyan al bienestar de la población.

Balcázar indicó que el Ejecutivo presentará un crédito suplementario al Congreso para atender convenios colectivos. Foto: Presidencia.
Balcázar indicó que el Ejecutivo presentará un crédito suplementario al Congreso para atender convenios colectivos. Foto: Presidencia.

Durante su intervención, el mandatario también resaltó el reconocimiento entregado a dirigentes sindicales del sector público y consideró que quienes asumen esas responsabilidades realizan un esfuerzo adicional en defensa de los derechos laborales.

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“Yo sé que hay una burocracia productiva, y eso hay que apuntalar, que en el futuro mejore, y cuando mejora el trabajo, mejora la recaudación, mejoramos, todos”, indicó.

Asimismo, señaló que el sindicalismo moderno mantiene un vínculo estrecho con la democracia y remarcó la importancia de que los representantes sindicales continúen capacitándose para mejorar sus procesos de negociación y alcanzar mejores resultados.

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