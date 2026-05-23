El Gobierno aprobó el plan estratégico multisectorial que pondrá en marcha la Política Nacional de Seguridad y Defensa Nacional al 2030, una estrategia que involucrará a entidades públicas de distintos niveles del Estado.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 079-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano.

Según la norma, el plan será de cumplimiento obligatorio para las instituciones que integran el Sistema de Defensa Nacional, entre ellas ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales y locales, además de entidades como la Dirección Nacional de Inteligencia y el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.

El Ejecutivo activó una nueva estrategia nacional de seguridad y defensa.. (Foto: Andina)

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¿Qué busca el plan?

El Ejecutivo señaló que la política tiene entre sus principales objetivos garantizar la defensa de los intereses nacionales vinculados a la paz y seguridad internacional.

Asimismo, busca asegurar el normal funcionamiento de la institucionalidad política, jurídica y social del país, además de fortalecer las condiciones vinculadas a la seguridad nacional.

La política busca reforzar la seguridad y estabilidad institucional del país.. Foto: Andina.

La ejecución, seguimiento y evaluación del plan estarán a cargo de las entidades involucradas dentro del marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan).

El decreto lleva las firmas del presidente José María Balcázar, del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo, y de los ministros de Defensa, Economía, Interior, Justicia y Relaciones Exteriores.