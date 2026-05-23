El plan involucra a entidades públicas de distintos niveles del Estado.. Foto: Andina/ Referencial.
El plan involucra a entidades públicas de distintos niveles del Estado.. Foto: Andina/ Referencial.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Gobierno aprobó el plan estratégico multisectorial que pondrá en marcha la , una estrategia que involucrará a entidades públicas de distintos niveles del Estado.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 079-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano.

Según la norma, el plan será de cumplimiento obligatorio para las instituciones que integran el Sistema de Defensa Nacional, entre ellas ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales y locales, además de entidades como la Dirección Nacional de Inteligencia y el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.

El Ejecutivo activó una nueva estrategia nacional de seguridad y defensa.. (Foto: Andina)
El Ejecutivo activó una nueva estrategia nacional de seguridad y defensa.. (Foto: Andina)
LEA TAMBIÉN: Balcázar promulga norma que prioriza colegios y universidades como locales de votación

¿Qué busca el plan?

El Ejecutivo señaló que la política tiene entre sus principales objetivos garantizar la defensa de los intereses nacionales vinculados a la paz y seguridad internacional.

Asimismo, busca asegurar el normal funcionamiento de la institucionalidad política, jurídica y social del país, además de fortalecer las condiciones vinculadas a la seguridad nacional.

La política busca reforzar la seguridad y estabilidad institucional del país.. Foto: Andina.
La política busca reforzar la seguridad y estabilidad institucional del país.. Foto: Andina.
LEA TAMBIÉN: Balcázar: futuras becas Bicentenario exigirán a beneficiarios una “única condición”

La ejecución, seguimiento y evaluación del plan estarán a cargo de las entidades involucradas dentro del marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan).

El decreto lleva las firmas del , del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo, y de los ministros de Defensa, Economía, Interior, Justicia y Relaciones Exteriores.

TE PUEDE INTERESAR

Gobierno prorroga estado de emergencia en Trujillo y Virú por 60 días: los detalles
Gobierno prorroga emergencia en la franja territorial “Eje energético del gas de Camisea”
Altos ejecutivos de Perú: los riesgos que les preocupan del próximo Gobierno y Congreso

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.