Luis Enrique Jiménez, ministro de Justicia, promulgó una resolución, el pasado 5 de mayo, que actualiza los miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales.

De esa manera, ahora integran esta instancia: Magno García Chávarri, como presidente; Ivar Jesús Calixto Peñafiel, Lesli Roxana Gonzales Cabanillas y Martin Antonio Salgado Arroyo, según la resolución ministerial N.º 172-2026-JUS.

El domingo Cuarto Poder reveló que Lesli Roxana González Cabanillas es oriunda de Chota, Cajamarca al igual que el exmandatario. Sus padres también fueron docentes de la UGEL a la que perteneció Castillo.

En menos de un mes, la Comisión de Gracias Presidenciales renovó a dos de sus cinco integrantes. El 7 de abril, mediante resolución delpresidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo,se designó a Carlos Antonio Bazo Ramírez como representante del Despacho Presidencial. Ambas incorporaciones se produjeron en el período de mayor actividad de solicitudes de indulto a favor del expresidente.

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Lo que dijo el presidente sobre el cambio

De acuerdo con El Comercio, el presidente José María Balcázar reconoció que la modificación responde a una labor “de rutina” y se enfocará en “agilizar los indultos comunes”.

Además, al ser consultado si el indulto iba a beneficiar al expresidente Pedro Castillo, aseguró que “para nada”.

Vale recordar que el 19 de febrero, el exmandatario Castillo Terrones pidió el indulto a Balcázar, y aseguró que este prometió dárselo “y no fue un secreto de Estado”.

Petición de indulto del expresidente Pedro Castillo fue presentado en febrero de este año. Foto composición: Gestión

No obstante, desde Palacio resaltaron que no se tenía pendiente ni programado ninguna gracia a favor de personas procesadas o condenadas.

Desde el Minjust se dijo que “los comisionados cumplen el encargo para el que han sido designados a título personal, sin ejercer representación alguna, y su labor es ad honorem”.