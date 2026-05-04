El presidente de la República, José María Balcázar, indicó que la compra de aviones F-16 se gestó como un proceso secreto iniciado en el gobierno de Valentín Paniagua, que dejó fuera a Francia y Suecia y excluyó al propio presidente y al MEF de la toma de decisiones.

Según dijo en entrevista a Sin Rodeos, cuando llegó “el punto de quiebre” para escoger entre aviones franceses, suecos o estadounidenses, el Ejecutivo de entonces cerró el juego a favor de Estados Unidos.

“Cuando había un punto de quiebre que tenían que decidir en comprar aviones franceses, suecos y estadounidenses, el gobierno de Paniagua acuerdan de que ese proceso se termine. (…) Ahí acuerdan de que se debe comprar solamente a los americanos, F-16″, dijo.

El presidente sostiene que, para asegurar que solo se compre a Estados Unidos, el gobierno anterior aprobó una norma secreta que modificó las reglas del proceso.

“Eliminan ahí a los franceses y a los suecos, ya no los consideran, y sacan una disposición y dicen: esa compra va a tener carácter secreto. Y secreto de Estado, y que por tanto solamente se vería el vendedor y el comprador a través de la Fuerza Aérea”, mencionó.

Según el jefe de Estado, esta normativa dejó fuera al Ministerio de Economía y al propio despacho presidencial.

Además, señaló que él firmó decretos supremos vinculados a la compra, pero asegura que lo hizo sin conocer que detrás existía un entramado secreto que lo excluía.

Ante ello, precisa, decidió cesar a los ministros involucrados (Canciller y Defensa) y negarse a firmar más documentos sobre la operación.

“Cesar a los ministros que habían intervenido en el proceso precisamente secreto para comprar. A partir de ahí dije, señores, yo no voy a firmar nada y que corresponde al nuevo gobierno que viene con mejores dignidad para que vea, y ahora me reafirmo”, sostuvo.

Añade que la deuda por los aviones todavía es muy alta y que existen argumentos para renegociar, incluso reduciendo la cantidad de aeronaves comprometidas.

“La deuda todavía falta pagarse mucho, muchísimo más, y se puede incluso reducir la cantidad de aviones. Yo lo que digo: estamos, hay argumentos para que se pueda renegociar”.

El presidente José María Balcázar se reunió con el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, en Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia)

Balcázar dice que no quiso rebajarse al responder a embajador Navarro

El presidente Balcázar también se refirió al rol del embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, quien criticó la posibilidad de que el Perú se eche atrás en la compra.

Según dijo, optó por no responderle públicamente al tweet del embajador y marcó distancia.

“Yo no le contesté absolutamente. Yo no puedo rebajarme (...) A la forma y modo como se ha expresado”, mencionó.

Como en ocasiones anteriores, Balcázar dijo que Navarro tiene un perfil político, mas no de carrera diplomática.

“Después me enteré de que, felizmente, no es un hombre diplomático de carrera, sino es una persona política que le han encargado una embajada acá“, concluyó. ​