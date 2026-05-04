El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, acudirá este lunes 4 de mayo al Congreso junto a los ministros de Defensa, Amadeo Flores, y Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, para explicar la situación actual de la compra de los aviones F-16 y las muertes registradas en un operativo militar en Huancavelica.

La presidenta de la Comisión de Defensa, Karol Paredes, informó que los ministros asistirán a las 3:00 p.m. a la sesión que se realizará en la sala “Miguel Grau Seminario”.

Paredes precisó que la citación a las autoridades del Ejecutivo se envió el 28 de abril y que ellas confirmaron su participación, según declaró a RPP.

En la agenda de la comisión figura la presentación de los ministros para detallar sobre el estado de las negociaciones para adquirir aviones de combate y recuperar la capacidad operativa de la Fuerza Aérea, en el marco de declaraciones previas del presidente José Balcázar del 17 de abril de 2026.

Como se recuerda, José Balcázar dijo ese día que no seguirá adelante con la compra de aviones de combate y que esta adquisición “no es algo prioritario” para su administración.

Sin embargo, la Presidencia del Consejo de Ministros ratificó la compra de los aviones F-16 Lockheed Martin a Estados Unidos y además el MEF ya hizo el desembolso de la primera transferencia por 462 millones de dólares.

Por otro lado, el ministro de Defensa deberá informar sobre los hechos ocurridos en Colcabamba y sobre los avances preliminares de las investigaciones relacionadas con ese caso.

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Como se recuerda, 5 personas murieron y 2 resultaron heridas durante una intervención militar en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, en Huancavelica.

El Ejército inicialmente reportó el incidente como un enfrentamiento contra presuntos narcoterroristas, pero el caso continúa en investigación.

Cabe recordar que el ministro Flores ya había expresado su disposición a ir a la Comisión de Defensa para declarar sobre este tema. Sin embargo, los impulsores de la moción sostuvieron que las explicaciones deben darse formalmente ante el Pleno del Congreso.

El 27 de abril, la Comisión de Defensa tuvo que postergar una sesión informativa debido a que los ministros invitados no asistieron, alegando que tenían actividades prioritarias, según una carta de la Presidencia del Consejo de Ministros enviada el 24 de abril.