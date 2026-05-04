Luis Enrique Arroyo, presidente del Consejo de Ministros. (Foto: Mario Zapata / @photo.gec)
Luis Enrique Arroyo, presidente del Consejo de Ministros. (Foto: Mario Zapata / @photo.gec)
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Redacción Gestión
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, para explicar la situación actual de la compra de los aviones F-16 y las muertes registradas en un operativo militar en Huancavelica.

La presidenta de la Comisión de Defensa, Karol Paredes, informó que los ministros asistirán a las 3:00 p.m. a la sesión que se realizará en la sala “Miguel Grau Seminario”.

Paredes precisó que

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, en el marco de declaraciones previas del presidente José Balcázar del 17 de abril de 2026.

Como se recuerda,

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Sin embargo, la Presidencia del Consejo de Ministros ratificó la compra de los aviones F-16 Lockheed Martin a Estados Unidos y además el MEF ya hizo el desembolso de la primera transferencia por 462 millones de dólares.

Por otro lado,

LEA TAMBIÉN: Congreso presentó moción de interpelación contra el ministro de Defensa

Como se recuerda,

El Ejército inicialmente reportó el incidente como un enfrentamiento contra presuntos narcoterroristas, pero el caso continúa en investigación.

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Cabe recordar que el ministro Flores ya había expresado su disposición a ir a la Comisión de Defensa para declarar sobre este tema. Sin embargo, los impulsores de la moción sostuvieron que las explicaciones deben darse formalmente ante el Pleno del Congreso.

, según una carta de la Presidencia del Consejo de Ministros enviada el 24 de abril.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, así como los de las carteras de Defensa y Relaciones Exteriores, asistirán a una reunión programa en la sala “Miguel Grau Seminario”. Foto: Agencia Andina.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, así como los de las carteras de Defensa y Relaciones Exteriores, asistirán a una reunión programa en la sala “Miguel Grau Seminario”. Foto: Agencia Andina.

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