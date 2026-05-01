¿Petroperú inició el año con resultados “en azul”? Según reciente información compartida por la petrolera estatal de Perú, se muestra una utilidad neta de US$ 133.2 millones a marzo de este año , a diferencia de la pérdida de US$ 111.2 millones al primer trimestre del año pasado.

Esto, aún no significa una “victoria” para la empresa del Estado porque presenta un capital de trabajo negativo en US$ 1,305 millones (al 31 diciembre de 2025, era de US$1,562 millones).

Finanzas de Petroperú. Fuente: SMV, Petroperú

Hay que recordar que, durante una exposición en el Congreso de la República, el presidente de Petroperú, Roger Arévalo, señaló que las deudas de corto plazo de la petrolera se explicaban, sobre todo, por el capital de trabajo, del cual hoy carecen y por lo que no se ha podido pagar a proveedores.

Factores que incidieron en el resultado

Petroperú, a través de la información enviada a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), reconoce dos factores favorables:

Tendencia al alza de precios internacionales de crudo y productos favoreció la realización de inventarios de productos terminados, lo que permitió obtener mayores márgenes entre los precios de crudo y productos.

Menores gastos de operación, ventas y generales, asociado principalmente a la finalización de los contratos de licencia temporales de los Lotes I y VI, menores gastos de depreciación de activos por la revisión de la vida útil de los activos de la refinería de Talara, menor ejecución en consumo de hidrocarburos en hornos y calderas, así como menores gastos de transporte y suministro de combustibles que va asociada al menor volumen comercializado.

Sin embargo, son al menos seis factores que golpearon los resultados. Uno de ellos es la menor producción de diésel de bajo azufre y Turbo A1, justamente debido a los problemas de liquidez que afectaron el normal suministro de crudo para su procesamiento y a las paradas programadas de algunas unidades para su mantenimiento.

Se sumaron un menor volumen de ventas de combustibles y especialidades, principalmente en productos como diésel y gasoholes/gasolinas, considerando la menor disponibilidad de la producción; así como gastos fijos del oleoducto, sin la respectiva generación de ingresos por servicio de transporte de crudo; entre otros.

No se puede ignorar que en la primera parte del año, la empresa vio una merma en su calificación crediticia. El 28 de enero de 2026 se publicó el informe elaborado por Moody’s Ratings, mediante el cual se rebajó la calificación a “Caa1” (equivalente a “CCC+”) de “B3” (equivalente a “B-”) como emisor de deuda en el mercado internacional y modificó la perspectiva de estable a negativa.

También se evidenció la continuación de restricciones en líneas de créditos bancarias “que afectaron la disponibilidad de liquidez para la adquisición y aseguramiento de suministro de crudo y producto para su procesamiento en refinerías”.

Vale recordar el reciente pedido de la compañía para acceder a un préstamo de US$ 2,000 millones de alguna entidad financiera privada, con garantía del Estado. Aunque, el presidente de la República, José María Balcázar, ha pedido que para que esto se concrete, se hagan cambios importantes en el Directorio de Petroperú.

“En el marco del cumplimiento del D.U. N°010-2025 (que aprobó la reestructuración de la petrolera), la administración viene coordinando de manera activa y permanente con ProInversión y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la evaluación de alternativas de financiamiento que permitan garantizar la continuidad operativa de las diferentes unidades de negocio [...], en un contexto de restricciones de liquidez que dificultan la gestión operativa", se lee en el reporte enviado a la SMV.

El presidente José María Balcázar pidió cambios en el directorio de Petroperú como condición para avalar un préstamos de Petroperú. (Imagen: Andina | Composición: Kelly Villanueva)

Endeudamiento de Petroperú

A marzo, la compañía ha presentado similar endeudamiento con bancos y proveedores. Se explica que los niveles de los préstamos bancarios de corto plazo se han reducido, por la amortización de préstamos, que no se han renovado por las restricciones en las líneas de crédito.

“ Estas restricciones en las líneas de crédito han originado que las cuentas por pagar comerciales se incrementen ligeramente , siempre priorizando sus pagos con los fondos generados por la actividad operativa”, refiere la petrolera.

Reconoce que aún permanecen saldos elevados de deuda con proveedores, como consecuencia de los plazos de crédito acordados con proveedores de crudo, productos refinados, bienes y servicios, y la necesidad de liquidez para financiar las operaciones comerciales.

Pese al pedido público de US$ 2,000 millones por parte de la petrolera, en su informe financiero mencionan, contradictoriamente: “La compañía considera que las líneas de crédito que se mantiene a la fecha y los flujos de efectivo de sus actividades de operación le permitirán atender las necesidades inmediatas, y el incrementó de sus márgenes de ganancia, como el obtenido a marzo 2026, le permitirán mantener suficiente efectivo para atender sus obligaciones, y mejorar la gestión del capital de trabajo en el mediano plazo”.